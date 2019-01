Yükselir Group, Paris'e Yenilenebilir Enerji Santrali Kuracak

Yükselir Group tarafından yapılan açıklamada, yenilenebilir enerjiye büyük bir yatırım için Paris 'te üst düzey devlet yetkilileriyle resmi ve özel birçok temaslarda bulunduğu belirtildi.Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel açıklamasında, "Dünyanın ilk on ekonomik gücünden biri olan ve Avrupa 'nın merkezinde stratejik bir konuma sahip olan Fransa , son derece gelişmiş bir hizmet sektörüne sahip yenilikçi bir ülke. Kaliteli altyapıya, önemli tarım kaynaklarına ve büyük bir endüstriyel tabana sahip. İş ortamı yatırım için uygun ve yasal ortam oldukça şeffaf ve istikrarlı. Yenilenebilir enerji yatırımı konusunda yönetim kurulu ekibimizle yaptığımız yoğun araştırmalar ve toplantılar sonucunda en verimli alanlardan biri olarak belirledik. 2 yıldan beri Paris'te devlet yetkilileriyle yenilenebilir enerji yatırımı üzerine özel görüşmeler yapıyorduk. 2019 itibariyle görüşmelerimizde karşılıklı anlaşma sağladık" dedi.İlk aşamada bu yıl 750 milyon euroluk yenilenebilir enerji yatırımı yapacaklarını belirten Yavuz Yüksel, "İkinci aşamasıyla birlikte 1.5 milyar euroluk yatırımı kapsıyor. Son yıllarda Fransa Türkiye 'li yatırımcıların en çok tercih ettiği ikinci Avrupa ülkesi, bir önceki yıla göre yarattığı istihdam oranını ikiye katladı. Gerçekleşecek 1.5 milyar euroluk yatırımın yaklaşık yarısı şirketin yenilenebilir enerji için kurulacak altyapıya ve bölgeyi enerji kullanımına hazır hale getirmek için kullanılacak. Fransa'nın G20 ülkeleri arasında yenilenebilir enerjideki payı sebebiyle yatırım yapmak için merceğimize girmişti. Sonrası aşamalarda altyapı, inşaat ve enerji konusundaki yetkinliğimiz nedeniyle farklı konularda da bu bölgeye yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Fransa'nın elektrik ihtiyacıyla ilgili de bilgi veren Yüksel, "Bunun yüzde 76'sını nükleer enerji santralleri karşılıyor. Bu ihtiyacın yüzde 16'sı yenilenebilir enerji kaynakları, yüzde 6'sı ise termik santrallerden temin ediliyor. Bu alanda Fransa ve Avrupa'nın yenilenebilir enerji üretimindeki oranını artıracağız. Yatırım kaynağımızın ikinci 750 milyon euroluk kısmını yapılardaki enerji verimliliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi, elektrikli ve biyoyakıtlı araçlar gibi daha temiz ulaşım seçenekleri geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması için kullanacağız. Fransa'nın başkenti Paris'te yapacağımız bu adımlar ile gelecek üç yıl içinde Fransa'nın birincil enerji tüketimini düşürmek, yenilenebilir enerji üretimini artırmak yanında, en az 7 bin 500 kişilik istihdam oluşturacağız" açıklamasında bulundu.Yükselir Group'un ana odağının enerji olduğunu vurgulayan Yüksel, "Yükselir Group petrol, enerji, havacılık, lojistik, marina, bilişim, turizm, inşaat ve canlı hayvancılık olmak üzere 9 sektörde faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda özellikle Türkiye ekonomisine yapılan saldırılardan sonra devlete ve millete destek olmak amacıyla ilk aşamada 2 milyar dolarlık yatırımımızı Türkiye'ye kaydırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.The post Yükselir Group, Paris'e yenilenebilir enerji santrali kuracak appeared first on Enerji Enstitüsü