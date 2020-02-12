Furkan Korkmaz’ın son dönemdeki yükselişini açıklamak için ilk olarak 2016 NBA Draftı’na ve sonrasında yaşananlara göz atmak doğru olabilir. Zira Furkan, draft gecesinde 27. sıradan seçilmesinin ardından hemen NBA’e adım atmamış ve bir sezonu Banvit’te geçirmeye karar vermişti. Atletizmi, oyun bilgisi ve şutu belirli bir seviyedeydi fakat fiziksel olarak fazlasıyla eksiği vardı.

Furkan bir sezon daha Türkiye’de kaldıktan sonra 2017-2018 sezonu öncesinde Philadelphia 76ers’ın hazırlık kampına katıldı. NBA’in resmi istatistik sitesinin aktardığına göre Philly’deki ilk tartı ağırlığı 78 kilogram olan Furkan, %11 yağ oranına sahipti. Türkiye’de geçirdiği bir sezonda biraz kas kütlesi kazanmasına rağmen yine de yeterli seviyeye çıkamamıştı.

Bu sezona baktığımızda ise Furkan’ın ağırlığı 89 kilograma çıkarken yağ oranı %9,7’ye indi. Yani kas kütlesini arttırarak atletizmine çeviklik katarken aynı zamanda şut mekanizmasındaki hız sorununu da çözmüş oldu. İşte iki anahtar kavram burada yer alıyor: Şut hızı ve atletizm.

2 Kasım 2019, Moda Center. Portland Trail-Blazers ile Philadelphia 76ers mücadelesinin son iki saniyesine girilirken maçta 128-126 Blazers üstünlüğü var. 76ers, topu rakip yarı sahadan oyuna sokacak. Ben Simmons pası atmak için hazırlanırken Josh Richardson ve Tobias Harris gibi önemli şutörler ve Al Horford gibi kısa sürede iki sayılık basket üretebilecek oyuncuların yanı sıra Furkan Korkmaz sahadaki yerini alıyor. Top oyuna girerken Horford, Furkan’a perde yapıyor ve ardından savunması boşta olan Furkan, 0,8 saniyede topu elinden çıkarıp isabeti buluyor. Maçı takımına kazandırıyor.

2016 Draft gecesiyle 2 Kasım 2019 arasındaki o son şut arasında geçen süre Furkan’ın şu anki kimliğini açıklıyor. Zira “Furky”, draft edilirken kendisi hakkında yazılan scout raporlarında, “Nokta şutör olarak çok iyi işler yapıyor. Atletizmi akışkan ve patlayıcı.” ifadeleri kullanılıyordu. Şu an olduğu gibi o dönemlerde de şutör sıkıntısı yaşayan 76ers, Furkan’ı tam da bu nedenle seçmişti.

Furkan’ın NBA’deki ilk sezon performansınun hayal kırıklığı yarattığını söylemek mümkün. O sezon nokta şutör rolünde %31,3 isabet yüzdesiyle oynarken ikinci sezonunda %33,9 isabet yüzdesini yakaladı. Ayrıca her iki sezonda oynadığı 52 maçta ürettiği toplam 302 sayının %61,1’ini, topla beş ila dokuz saniye arasında temas ettikten sonra bulması onun sürelerini azaltıyordu. Çünkü takımda bu işleri iyi yapan oyuncuların sayısı çoktu ve Furkan’dan topsuz oyunda kendisine yer edinip gerek dipten kat yaptıktan sonra topla buluşup sayı üretmesi, gerek forvetlerde bekleyip şut atması bekleniyordu.

2 Kasım 2019’da başlayan ve hâlen daha devam eden güven duygusu sayesinde Furkan’ın oyunu tam da beklenildiği yöne evrildi. Bu sezon nokta şutör rolünde %42,9 isabet yüzdesiyle oynamasının yanı sıra ürettiği 485 sayının %78,4’ünü topla sıfır ile iki saniye arasında temas edip üretmesi bu evrimin en önemli noktası. Ayrıca 36 dakikalık ortalamalarında 7,8 üçlük denemesinde 3,1 isabete ulaştı.

Tabii kas kütlesindeki artış onun yalnızca hücum performansını olumlu etkilemedi. NBA’deki ilk iki senesinde -Synergy’nin verilerine göre- %34,9 savunma verimliliğiyle oynayan Furkan, bu sezon %49,3 savunma verimliliğiyle oynuyor. İlk senelerinde savunduğu şutör guard’a perde geldikten sonra uzun bir oyuncuyla eşleştiğinde savunma yapmakta fazlasıyla zorlanıyordu. Fakat bu sezon “miss match” olarak tabir edilen bu pozisyonlarda %39,1 verimliliğe ulaştı. Topsuz oyuna uyum sağlayıp yeri geldiğinde topla penetre edebilmesi ve hızlı pas atabilmesiyle de takımının en değerli parçalarından biri hâline geldi.

Furkan, 7 Şubat’taki Memphis Grizzlies ve 10 Şubat’taki Chicago Bulls maçlarında bütün bu gelişiminin meyvesini en iyi şekilde aldı. Zira iki maçta kenardan gelip 61 dakika sahada kalan Furkan; 65 sayı, 25/34 saha içi isabeti, 11 ribaund ve altı asistle oynadı. Böylece -Basketball Reference’ın verilerine göre- Philadelphia 76ers’ın franchise tarihinde art arda iki maçta kenardan gelip 30 sayıyı geçen iki oyuncudan biri oldu. Buna benzer bir performansı 2018-2019 sezonunda JJ Redick sergilemişti.

Ayrıca Furkan, eğer bu sezon üç kez daha kenardan gelip 30 sayı attığı maç oynarsa bu alanda 76ers tarihine geçecek. Zira kenardan gelip bir sezonda 30 sayıyı en fazla geçen isim 1988-1989’da bunu dört kez başaran Ron Anderson.

Rakamlar, gelişim süreçleri, rekorlar, yorumlar, anlar… Furkan Korkmaz’ı anlatırken, klasik bir bireysel oyuncu yükselişinde kullanılabilecek bütün kavramları kullanmak gerekiyor.

Milli basketbolcumuz Birleşik Devletler’in önemli yazılı organlarında başroldeki isimlerden biri hâline geldi. Ve görünen o ki bu yalnızca başlangıç.