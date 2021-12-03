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Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor

03.12.2021 11:08

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 782 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.284 lira, cumhuriyet altını da 5.228 liradan alıcı buluyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,5 üzerinde 777,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 782,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.284 lira, cumhuriyet altını da 5.228 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.771 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, büyüme ve para politikalarının gidişatına yönelik endişelerin sürmesine karşın iyimserliğin korunduğunu belirterek, bugün ABD'de istihdam raporu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında bulunacağını kaydetti.

ONS ALTINDA 1.790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor

Cumhuriyet, İstihdam, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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