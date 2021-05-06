Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor

06.05.2021 11:28

5 gündür yükselişini sürdüren altının gram fiyatı bugün 480 lira seviyesinde işlem görürken; aynı dakikalarda çeyrek altın 788 lira, cumhuriyet altını ise 3.205 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 477,9 liradan tamamladı. Gram altın, yükselişini üst üste 5. güne taşıyarak yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 480 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 788 lira, cumhuriyet altını da 3.205 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.794 dolardan alıcı buluyor. Analistler, küresel enflasyon endişeleri ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,57 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

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Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Altın, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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