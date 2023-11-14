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Yükselişini sürdüren dolar 28,62'den işlem görüyor - Son Dakika

Yükselişini sürdüren dolar 28,62'den işlem görüyor

14.11.2023 11:09  - Güncelleme: 11:17

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,62 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 30,65'ten, sterlin ise 35,20'den alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 28,59'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 primle 28,62'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 30,65'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 35,20'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 105,6 seviyesinde dengelendi.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Fed'in enflasyonla mücadele konusunda "şahin" para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin para piyasasındaki fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydeden analistler, bugün Fed üyelerinin yapacağı konuşmaların da varlık fiyatlarındaki oynaklığı arttırabileceğini kaydetti

Analistler, bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKNLANDI

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 puan seviyesinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Döviz Yükselişini sürdüren dolar 28,62'den işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren dolar 28,62'den işlem görüyor - Son Dakika
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