 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dolar, euro ve altında yükseliş devam ediyor! 3'ü birden rekor kırdı - Son Dakika

Dolar, euro ve altında yükseliş devam ediyor! 3'ü birden rekor kırdı

Yükselişlerini sürdüren dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Dolar 28,93'ü, euro 31,46'yı, altının gram fiyatı ise 1.846 lirayı görerek rekor tazeledi.

17.11.2023 10:49  - Güncelleme: 11:18

Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan 3 yatırım aracı da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR REKORUNU 28,93'E ÇIKARDI

Dolar 29 liraya doğru koşmaya devam ediyor. Dün günü 28,65'ten tamamlayan kur, 28,93 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

EURO 31,46 İLE TARİHİ ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Dolar gibi yönünü yukarı çeviren euro da dün günü 31,28'den tamamlamıştı. Yükselişini sürdüren euro ise 31,46 ile tarihi zirvesini yeniledi.

GRAM ALTINDA REKOR 1.846 LİRA

Dünü 1.826 lira seviyelerinden kapatan altını gram fiyatı ise 20 liralık bir artış gösterdi. Gram altın 1.846 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM

Saat 11.10 itibarıyla dolar 28,71'den, euro 31,11'den, altının gram fiyatı ise 1.834 liradan işlem görüyor.

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolar, euro ve altında yükseliş devam ediyor! 3'ü birden rekor kırdı - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Tahliye olan Ogün Samast'a babası sahip çıkmadı
10:50 Wilfried Zaha'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek derbi yorumu
10:49 Dolar, euro ve altında yükseliş devam ediyor! 3'ü birden rekor kırdı
10:46 3 çocuğunun babasını uykusunda defalarca kez bıçaklayarak öldürdü
10:35 Metin Uca'nın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Kara bir güne uyandık
10:29 Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz
10:25 Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
10:11 Ekipler, operasyon öncesi polis arabalarıyla Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturdu
09:59 Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 30 TL'ye geriledi
09:57 PKK'nın sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2023 11:25:48. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar, euro ve altında yükseliş devam ediyor! 3'ü birden rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement