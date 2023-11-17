Dolar, euro ve altında yükseliş devam ediyor! 3'ü birden rekor kırdı

Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan 3 yatırım aracı da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Dolar 29 liraya doğru koşmaya devam ediyor. Dün günü 28,65'ten tamamlayan kur, 28,93 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.
Dolar gibi yönünü yukarı çeviren euro da dün günü 31,28'den tamamlamıştı. Yükselişini sürdüren euro ise 31,46 ile tarihi zirvesini yeniledi.
Dünü 1.826 lira seviyelerinden kapatan altını gram fiyatı ise 20 liralık bir artış gösterdi. Gram altın 1.846 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Saat 11.10 itibarıyla dolar 28,71'den, euro 31,11'den, altının gram fiyatı ise 1.834 liradan işlem görüyor.
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