Yükü hafif, değeri yüksek ürünleri çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Antalya'da plaj ve evlerde 16 ayrı hırsızlık olayına karışan 22 yaşındaki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin yükü hafif maddi değeri yüksek ürünleri çaldığı ortaya çıktı.

Ayrı bölgelerden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.E. (22) olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelinin bulunduğu yeri de belirledikten sonra operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Cep telefonu, diz üstü bilgisayar gibi yükü hafif ancak maddi değeri yüksek olan elektronik ürünler çaldığı belirtilen E.E., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin 16 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirtildi. - ANTALYA