Yüküm Ağır Olsa da Helalinden Kazanmak Yetiyor"

Antalya'da bebek arabasıyla taşıdığı boya sandığıyla ayakkabı boyayarak evinin geçimini sağlayan 87 yaşındaki İsmail Özdil, ilerlemiş yaşına rağmen çalışma azmini kaybetmeyerek çevresindekilere örnek oluyor.

GÜLSEM ADAM - Antalya'da bebek arabasıyla taşıdığı boya sandığıyla ayakkabı boyayarak evinin geçimini sağlayan 87 yaşındaki İsmail Özdil, ilerlemiş yaşına rağmen çalışma azmini kaybetmeyerek çevresindekilere örnek oluyor.



Üçgen Mahallesi'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı konuşmakta güçlük çeken İsmail Özdil, yıllarca seyyar bakırcılık ve kalaycılık yaptı, simit ve çekirdek sattı. İşlerinin azalması nedeniyle kimseye muhtaç olmak istemeyen üç çocuk ve dört torun sahibi Özdil, 10 yıl önce sırtına aldığı boya sandığıyla ayakkabı boyamaya başladı.



Sokak sokak gezen Özdil, çabuk yorulmaya başlayınca bir parkın köşesinde dut ağacının altına oturarak işini sürdürmeye karar verdi. Özdil, ağırlığı nedeniyle zorlandığı için boya sandığını hurdacıdan aldığı bebek arabasıyla taşıyor.



Özdil, çektiği tüm sıkıntılara rağmen helalinden ekmek kazanmanın huzurunu yaşıyor.



Çevresindekilerin azmi nedeniyle örnek aldığı Özdil, yaşam mücadelesini AA muhabiriyle paylaştı.



"Yerde para bulsam, arar sahibini bulurum"



Özdil, yaşamının hep çalışmakla geçtiğini söyledi. Kendisine ait başını sokacak bir evi olduğunu aktaran Özdil, başka bir geliri olmasa da kazandığının eşine ve kendisine yettiğini belirtti.



Yaşlı olsa da çalışmayı çok sevdiğini anlatan Özdil, şöyle konuştu:



"Boya sandığımı taşıdığım beş araba ağırlığa dayanamayarak kırıldı. Kimseye muhtaç olmamak için ayakkabı boyuyorum. Yüküm ağır olsa da helalinden kazanmak yetiyor bana. Evime bir ekmek parası götüreyim başka bir şey istemem. Aç kalsam da kimseye 'karnımı doyurun' demem Allah'a şükür. Yerde para görsem, kim düşürdü diye arar sahibini bulurum. Biz böyle gördük. Çok hareketli bir yaşamım olduğu için Allah'a çok şükür hiç ciddi hastalığım olmadı. Yıllardır hastaneye gitmedim. Hiçbir iş bulamasam evde kendime uğraşacak bir şeyler bulurum."



Esnaf Saim Demircioğlu, 1993 yılından bu yana tanıdığı İsmail Özdil'in, yağmur ve ciddi bir soğuk olmadığı sürece ekmeğinin peşinde koşturduğunu ifade etti.



Özdil'i tezgahını açtığı yerde görmediklerinde başına bir şey gelmiş olabileceği düşüncesiyle endişe ettiklerini belirten Demircioğlu, "İsmail amca üç kuruş evine ekmek götürse 'Allah bereket versin' diyen biri. Esnaf olarak onu burada görmekten mutlu oluyoruz. Bazı insanlar gencecik yaşta dilenirken İsmail amca yaşına rağmen hala koşturuyor. Herkese örnek olması gereken bir insan. Biz de çevremizde herkese onu örnek gösteriyoruz." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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