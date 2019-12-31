Yükümlü çocuklarına kışlık bot yardımı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin çocuklarına 123 çift kışlık bot yardımı yapıldı.



Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yaptığı çalışma kapsamında denetimli serbestliğe tabi olan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına 123 çift kışlık bot yardımı yapıldı. Hediyelerini alan çocuklar yetkililere teşekkür etti. - ŞIRNAK