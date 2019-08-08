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Yükümlü, mahallesindeki okulu tek başına boyadı

33 dakika önce

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde adli para cezasının karşılığını kamu hizmeti cezası infaz ederek yerine getiren H.Y, kendi köyü de olan Epçeli Mahallesi İlkokulunu tek başına boyadı.

Yükümlü, mahallesindeki okulu tek başına boyadı, System.String[]
Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde adli para cezasının karşılığını kamu hizmeti cezası infaz ederek yerine getiren H.Y, kendi köyü de olan Epçeli Mahallesi İlkokulunu tek başına boyadı.

Çarşamba Belediye Başkanlığı, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okulların 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirilmesi amacıyla yapılan iş birliği kapsamında temmuz ayında denetimli serbestlik yükümlülerince okulların boyanmasına başlandı.

Bu kapsamda okullar arasında yer alan Epçeli Mahallesi İlkokulunun boyanması işini kendi köyü olması sebebiyle gönüllü olarak isteyen H.Y., 10 günlük süre zarfında tek başına okulun tamamının boyanmasını tamamlayarak önemli bir özveride bulundu.

Müdür Soğukpınar'dan hem denetleme hem teşekkür ziyareti

Okulu ziyaret ederek okul müdürü ile görüşme yapan Kurum Müdürü Canan Soğukpınar, yükümlü H.Y.'yi yerinde denetleyerek tek başına göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür etti. Okul Müdürü Emre Çakır yapılan iş birliği ile ilçede bulunan okulların boyanması ihtiyacının karşılanmasından dolayı son derece memnuniyet duyduklarını, çocukların daha temiz ve bakımlı okullarda okumasının sağlanmasında emeği ve katkısı olan tüm kurumlara ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkürlerini sunduklarını ifade etti. - SAMSUN
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:20 Kaynak: İHA
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