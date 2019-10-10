Son Dakika Haberleri: Yükümlü vatandaşlar belediyede kamu yararına çalışacak
Son Dakika Güncel Yükümlü vatandaşlar belediyede kamu yararına çalışacak

Yükümlü vatandaşlar belediyede kamu yararına çalışacak

1 saat önce

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yükümlü vatandaşların topluma uyum sağlaması ve üretimde pay sahibi olmasını sağlamak amacıyla Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı.

Yükümlü vatandaşlar belediyede kamu yararına çalışacak, System.String[]

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yükümlü vatandaşların topluma uyum sağlaması ve üretimde pay sahibi olmasını sağlamak amacıyla Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı.


Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Ahmet Güneyli ile Başkan Gümrükçü arasında, yükümlü vatandaşlara yönelik, süresi daha sonra uzatılabilmek kaydıyla ilk etapta 3 yıl sürecek iş birliği protokolü imzalandı.


Belediyede çalışabilecekler


Kamu yararlı bir işte çalışma şartı kapsamında olan yükümlü vatandaşlar, belediye bünyesinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde ihtiyaçlara göre değerlendirilecek. Bu süre zarfında ihtiyaç sahibi olanlara, belediye tarafından ayni ve nakdi destekte de bulunulacağı, çalışma süreleri boyunca görevlerini başarıyla yerine getiren yükümlü vatandaşların, hizmet alımı yapan firmalara önerilerek işe girmelerinin sağlanacağı belirtildi.


Kültürel ve sosyal etkinlikler ücretsiz olacak


İmzalanan protokolde, istihdam oluşturmanın yanı sıra yükümlü vatandaşların toplumsal yaşama entegre olmalarını sağlayacak kolaylaştırıcı hizmetler de yer alıyor. Bu bağlamda protokolden yararlanacak olan vatandaşlar, Çiğli Belediyesinin düzenleyeceği; sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki eğitim ve sportif faaliyetlerden ücretsiz yararlanma hakkı elde edecek. Şehir içi ve şehir dışına düzenlenecek kültür ve turizm gezilerine de aileleriyle birlikte katılabilecek.


Belediyeciliğin yalnızca yol, park ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Fiziki hizmetlerimizin yanı sıra ürettiğimiz insan odaklı projelerle yüreklere dokunmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda yaşadığı zor zamanları geride bırakmak isteyen yükümlü vatandaşlarımıza yönelik Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile 3 yıl sürecek çok önemli bir protokole imza attık. İmzaladığımız bu protokolle, hem vatandaşlarımıza istihdam alanları oluşturularak hem de toplumsal yaşama katılmalarına destek olacağız. Protokolden yararlanacak olan vatandaşlarımız, belediyemizin düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerden ücretsiz yararlanabilecek. Tüm kültür ve turizm gezilerimize aileleriyle katılabilecek. Çiğli'de yaşayan tüm yurttaşlarımıza her zaman yanlarında ve hizmetinde olduğumuzu hissettireceğiz" dedi. - İZMİR

Karşıyaka, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınırda alarm! Okullar tatil edildi, internet ve GSM hatları kapatıldı
Suriye'den 9 roket atıldı, kaymakamlık vatandaşları uyardı! Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:07:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yükümlü vatandaşlar belediyede kamu yararına çalışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]