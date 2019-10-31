Son Dakika Haberleri: Yükümlüler 5 bin ila 7 bin 500 lira maaşla işe başlayacak
Son Dakika Genel Yükümlüler 5 bin ila 7 bin 500 lira maaşla işe başlayacak

Yükümlüler 5 bin ila 7 bin 500 lira maaşla işe başlayacak

7 saat önce

Yükümlüler 5 bin ila 7 bin 500 lira maaşla işe başlayacak Adana'da 11 denetimli serbestlik yükümlüsü iş makinesi operatörü olduADANA - Adana'da 11 denetimli serbestlik yükümlüsü, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Adana Kamu Müteahhitleri Derneği arasında...

Yükümlüler 5 bin ila 7 bin 500 lira maaşla işe başlayacak

Adana'da 11 denetimli serbestlik yükümlüsü iş makinesi operatörü oldu

ADANA - Adana'da 11 denetimli serbestlik yükümlüsü, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Adana Kamu Müteahhitleri Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde aldıkları eğitim ile iş makinesi operatörü oldu. Yükümlülerin 5 bin ila 7 bin 500 lira maaşla işe başlayacakları öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve AKAMDER, 'Artık Mesleğim Elimde' projesini düzenledi. 3 ay boyunca 11 denetimli serbestlik yükümlüsü 'İş Makinesi Operatörlüğü' eğitimi aldı. Eğitim sonunda ise yükümlülere bugün sertifika verildi.

"Artık yükümlüler bir operatör"

Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Artık yükümlüler bir operatördür. Geçmişte yaptığınız olumsuz şeylerin cezasını çekerek geride bıraktınız. Görüyorsunuz ki tüm devlet büyüklerimiz topluma yararlı birey olmanız gayreti içerisindedir. Bugün bundan sonra yaşayacağınız hayatın ilk günü. Elinizdeki mesleğinizle devletiniz size yol açmıştır. Bunun kıymetini bilin" diye konuştu.

"En önemli sorun işsizlik"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ise, "Çağdaş ceza infaz sistemlerinde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin rolü çok büyük. Türkiye'de gerçekten ceza infaz kurumlarımız ve 2005 yılından itibaren sistemimize dahil olan denetimli serbestlik müdürlüklerimiz eğitim faaliyetleri konusunda dünya standartlarının üzerinde çalışma gösteriyorlar. Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi işsizlik. Bir tarafta ne iş olsa yaparım diyen ama hiçbir iş yapamam demek olan üniversite mezunu işsiz. Bir tarafta da sanayicinin nitelikli eleman diye kıvrandıkları bir süreç" ifadelerini kullandı.

Yüksek maaş

Adana'da 15 ila 16 bin arasında denetimli serbestlik yükümlüsü olduğunu belirten Yurdagül, "Bugün bu projeyi alan yükümlülerimiz asgari ücretin oldukça üstünde bir ücrete sahip olacaklarken öte taraftan da iş adamlarımız da nitelikli ara insan gücü ihtiyacına netice elde etmiş olacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından yükümlülere sertifika verildi. Sertifika töreninin ardından iş makinesi operatörü olan bir yükümlü kepçe kullandı. Yükümlünün kullandığı kepçenin arkasında ise, "Sen bizi tanımıyorsun ha baba" yazması dikkat çekti. Ayrıca iş makinesi operatörlerinin de kullandığı makineye göre 5 bin ila 7 bin 500 lira arasında maaş aldığı öğrenildi.

Yükümlüler 5 bin ila 7 bin 500 lira maaşla işe başlayacak

Başsavcı, Adana, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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