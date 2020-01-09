Yükümlüler gençlik merkezinin bakım ve onarımını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yükümlüler gençlik merkezinin bakım ve onarımını yaptı - Son Dakika

Yükümlüler gençlik merkezinin bakım ve onarımını yaptı

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, Erciş Gençlik Merkezinin bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Yükümlüler gençlik merkezinin bakım ve onarımını yaptı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, Erciş Gençlik Merkezinin bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerden oluşan 8 kişilik mobil ekip, merkezin duvarlarını boyadı, hasar gören kısımları onardı.

Gençlik merkezinin genel temizliğini de yapan ekip, renkli geometrik tasarımlarla kapı ve kitaplıkları boyayarak, kırılan fayansları değiştirdi.

Erciş Denetimli Serbestlik Müdürü Ufuk Özoğuz, yaptığı açıklamada, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerden temizlik ve boyama ekibi oluşturduklarını söyledi.

Merkezde, gençlerin enerjilerini daha iyi yansıtacak özel renklendirme ile geometrik tasarımlı boyama çalışması yaptıklarını anlatan Özoğuz, şöyle konuştu:

"Bu çalışmayı daha önce okul ve kurumlarda da yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında iş birliğimizi daha ileriye taşıdık. Bu çalışmalarla meslek sahibi yükümlülerin mesleki becerilerinden yararlanarak kurumların ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmayı hedefliyoruz. Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü okul boyama, çevre temizliği ve ağaçlandırma projelerini yerelde Erciş Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürmeyi planlıyoruz."

Yükümlü Murat Atmaca da denetimli serbestlikte kamu yararına çalıştığını anlattı.

İnşaat işçisi olduğunu aktaran Atmaca, "Gençlik merkezinin boya işlerini yapıyorum. Sevdiğim bir meslek. Ekipteki arkadaşlara da boyama işini öğretiyorum. Meslek sahibi olmaları için elimden geleni yapıyorum. Merkezde geometrik tasarımlarla boyama yaptım. İnsanlara faydam dokunduğu için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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