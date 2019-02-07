Yükümlüler Güzel İşlere İmza Attılar

DÜZCE(İHA) – Beyaz bir sayfam için el ele adlı proje kapsamında görev yapan yükümlüler bu güne kadar kentte 40 camiyi, 45 okulun bahçesini temizlerken, 20 adet ceviz fidanı diktiler, bir okulun tüm sıralarının tamir ettiler ve bir okulu boyadılar.

DÜZCE(İHA) – Beyaz bir sayfam için el ele adlı proje kapsamında görev yapan yükümlüler bu güne kadar kentte 40 camiyi, 45 okulun bahçesini temizlerken, 20 adet ceviz fidanı diktiler, bir okulun tüm sıralarının tamir ettiler ve bir okulu boyadılar.



Düzce'de 'Beyaz bir sayfam için el ele' adlı proje ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler infazını kamu yararına ücretsiz bir işte çalışarak tamamlıyor. Kentte cami, okul, park ve bahçeler gibi kamu kurumlarında çalıştırılması ve bu kişilere proje kapsamında İl Müftülüğünce görevlendirilen din görevlileri tarafından manevi değerler ve genel din bilgisi konularında eğitim verilmesi sağlanmakta. Projeye kapsamında bugüne yükümlüler 40 cami ve 45 okulun bahçesi temizlerken bir okulun bahçesine 20 adet ceviz fidanı diktiler, bir okulun tüm sıralarının tadilatı yaparak, bir okul boyadılar.



Proje kapsamında, Düzce Uzun Mustafa İlkokulunda kamu hizmeti yapan yükümlüler Vali Dr. Zülkif Dağlı ve protokolü tarafından ziyaret edildi.



"Böyle güzel fırsatlar değerlendirilmeli"



Devletimiz tarafından sunulan böylesine güzel fırsatların değerlendirilmesi gerekliliğini işaret eden Vali Dr. Zülkif Dağlı "Burada gerçekten çok manalı bir iş yapıyoruz. Belediyemize ait Kusursuz Kafede, topluma biran önce adapte olma hevesinde olan sizlerle bir araya geldik. Sabah okulda yaptığınız çalışmaları gördük, zaman zaman Başsavcımızla da mütalaa yapıyoruz. Yaptığınız çalışmaları değerlendiriyoruz. Gayet iyi gittiğini karşılıklı olarak biz de gerçekten memnuniyetle karşılıyoruz. Tabi bu bir hayat, insanoğlu doğduğunda kusursuz, günahsız bir mahluk ama ardından çevre faktörleri diğer faktörlerden dolayı insan hem günaha hem de suça itilebiliyor ama bu bir kader değil bundan sonrası artık bizim elimizde ve devlet size böylesine güzel bir fırsat da verdi. Bu şekilde toplumda entegrasyon için, bütünleşme için ve güzel bir hayata yeniden başlamak üzere beyaz bir sayfa aç projesi anlamında, böyle güzel bir çalışma başladı. Güzel şeyler üretiyorsunuz kendi çocuklarınızın burada okuduğu veya yakınlarınızın okuduğu okullarda kendinizin de zaman zaman gittiği ve yakınlarınızın gittiği camiler de bulunuyorsunuz. Onlardan hem eğitim alıyoruz hem de çocukların durumunu orada görmüş oluyorsunuz. Çocukların ne kadar günahsız ve kusursuz olduğunu orada gözlemliyorsunuz. Çocukken hepimiz öyleydik, insan büyüdükçe maalesef dediğimiz gibi çevre faktörlerinden dolayı suça ve günaha itilebiliyor. Ama bundan çıkmak da kendi elimizde. Sizlere sunulan böylesine güzel bir fırsat var inşallah bunları zaten siz değerlendirmek için buradasınız ve bundan sonra beyaz bir sayfa açmak suretiyle inşallah hayatınıza ailenizle birlikte, çocuklarınızla birlikte güzel bir hayata inşallah devam edersiniz. Başsavcımızla yakın çalışıyoruz, Belediye Başkanımız her konuda bize destek veriyor. Kurum müdürlerimiz bu konularda gerçekten çok gayretliler. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün projelerini takip etmekte artık zorlanıyoruz. Çok güzel projelerimiz var. Sizlere sunulan bu güzel nimetleri bu şekilde değerlendirmiş olursunuz ve hayata yeni bir sayfa açmak suretiyle İnşallah memleketimize, milletimize ve çocuklarımıza layık olursunuz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

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