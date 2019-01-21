Yükümlüler İstanbul'da 43 Okulu Yenileyecek

Kamu hizmeti kapsamında Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yargı alanında bulunan 12 ilçede, 43 farklı okulun boya, bakım, tamir ve temizlik işleri, yarıyıl tatilinde yükümlüler tarafından yerine getirilecek.

Kamu hizmeti kapsamında Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yargı alanında bulunan 12 ilçede, 43 farklı okulun boya, bakım, tamir ve temizlik işleri, yarıyıl tatilinde yükümlüler tarafından yerine getirilecek.



Cezaevi Denetimli Serbestlik Savcısı Fuat Arı, Güngören'deki Gençosman İMKB Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005'ten bu yana devam eden projenin, pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla sonuca ulaştığını söyledi.



Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak, öğrencilerin yarıyıl tatilin başlamasıyla çalışmaların başladığını aktaran Arı, "Yargı alanımızda bulunan 12 ilçedeki 43 okulda temizlik, boya ve badana operasyonu yapmaya karar verdik. Bakırköy Denetimli Serbestlik Şubesi Müdürlüğü'nün nezdinde bulunan bin 220 kamu yararına çalışma cezalısı arkadaşımızla el birliği içerisinde okullara hizmet ediyoruz." diye konuştu.



Arı, projenin 12 ilçede 43 okulda eş zamanlı başladığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İstanbul'da 6 okulda boya-badana, 39 okulun da temizlik işlerini gerçekleştireceğiz. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürümüz Leyla Karakülah koordinasyonu çok güzel yaptı ve şu anda bütün okullarımızda çalışmalar aynı anda başladı. Bir okulun boyanması tahmini 8 günümüzü alıyor ama ekip sayımız fazla olduğu için isteyen her okula hizmet verebilecek durumdayız. Bu da açıkça bir ilandır, ilçe okul müdürlerimiz, Denetimli Serbestlik Müdürümüz Leyla Hanım'a müracaat ederek, bu hizmetin daha da gelişmesini sağlayabilirler. İnşallah vatana-millete hayırlı bir iş yaparız. çocuklarımız da tatilden sonra okullarına geldiği zaman tertemiz, pırıl pırıl okullarına kavuşurlar.



Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde 2005'ten bu yana devam eden çalışmalarda, ülke olarak çok büyük bir çığır atlandığını ve başarılı bir performansla pek çok Avrupa ülkesinin uygulamada önüne geçildiğini belirten Arı, "Bu durum Türk insanının hayırseverliği ve el-ele verip, iş yapmasının bir sonucudur. 2005'ten günümüze kadar pek çok Avrupa ülkesinden, mahkum sayısı olarak daha fazla sonuç aldık. En büyük amacımız ise bir şekilde cezaevine giren mahkumu çıktığı zaman ceza ile işi bittiğinde, topluma uyum sağlaması açısından eline bir sertifika verip, çalışabileceği bir işe hazır hale getirmektir." diye konuştu.



"Bu kişiler, kendilerini değerli ve önemli hissediyorlar"



Bakırköy DS Müdürü Leyla Karakülah da şüpheli sanık ve hükümlülerin beceri ve yeteneklerine göre eğitim aldığını söyleyerek, "Böylece kazan-kazan yöntemiyle birçok kazanç elde ediyoruz. Yükümlüler hem bir meslek sahibi oluyor, cezalarını tamamladıktan sonra hayatlarına bir zanaatla başka iş kurma şansı elde ediyorlar, hem de okullarımız boya, badana ve temizlik ihtiyacını gidermiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Yükümlülerin ceza işlemlerini bitirdikten sonra kendilerine dönerek teşekkür ettiğini belirten Karakülah, şöyle devam etti:



"Çok güzel olumlu öyküler bize geri dönüş yapıyor, aileler, babalar veya evlatlar bize geliyor ve 'Oğlumu kurtardınız' şeklinde teşekkürlerini dile getiriyorlar. Bu durum devletimizin koyduğu güzel kanunlar sayesinde gerçekleşiyor. Çünkü bu yasalar yokken daha kapalı bir ceza anlayışı vardı fakat bu yasalarla birlikte kişilerin topluma entegre edilebileceği, toplumla birlikte onların sosyalleşmesine katkı ve yeniden kazanımını sağlayacak bir ceza anlayışı sağlıyoruz. Bu kişiler, belki hayatlarında böyle bir projede yer almadı ama çalışmalar kapsamında kendilerini değerli ve önemli hissediyorlar. Meslek edinme noktasında da kendilerine böyle bir şans sunulmamış olan kişiler, böylelikle bir zanaat sahibi oluyorlar. Cezalarını tamamladıktan sonra bir çok kişiden 'Ben bu işi yapabilirim ve evime ekmek götürebilirim' ifadelerini duyuyoruz."



Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürvekili Ekrem Epçaçan ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların, yükümlülerin sosyal hayata uyum sağlaması açısından son derece faydalı bir proje olduğunu kaydetti.



Kamu hizmeti kapsamında Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yargı alanında bulunan Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Zeytinburnu olmak üzere 12 ilçede, 43 farklı okulun boya, bakım, tamir ve temizlik işleri, yarıyıl tatilinde yükümlüler tarafından yerine getirilecek.



Okullardaki boya işlemleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle verilen boyacılık eğitimini tamamlayan yükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konvoyunu Durduran Çocuklara Kayıtsız Kalmadı

Ekrem İmamoğlu, Çılgın Projesini Açıkladı: Adını İkinci Metrobüs Koyduk

Erdoğan'dan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız

En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı