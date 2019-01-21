Yükümlüler İstanbul'daki 43 Okulu Yenileyecek

Cezaevi Denetimli Serbestlik Savcısı Fuat Arı, "DS Müdürlüğü bünyesinde 2005'ten bu yana devam eden çalışmalarda, ülke olarak çok büyük bir çığır atladık ve başarılı bir performansla pek çok Avrupa ülkesinin uygulamada önüne geçtik." dedi.

Cezaevi Denetimli Serbestlik Savcısı Fuat Arı, "DS Müdürlüğü bünyesinde 2005'ten bu yana devam eden çalışmalarda, ülke olarak çok büyük bir çığır atladık ve başarılı bir performansla pek çok Avrupa ülkesinin uygulamada önüne geçtik." dedi.



Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un Güngören ilçesindeki Gençosman İMKB Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen Denetimli Serbestlik (DS) uygulamaları arasında yer alan çalışmaları değerlendirerek, 2005'ten bu yana devam eden projenin, pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla sonuca ulaştığını söyledi.



DS Müdürlüğü olarak, öğrencilerin yarıyıl tatilin başlamasıyla çalışmaların başladığını aktaran Arı, "Yargı alanımızda bulunan 12 ilçedeki 43 okulda temizlik, boya ve badana operasyonu yapmaya karar verdik. Bakırköy DS Şubesi Müdürlüğü'nün nezdinde bulunan bin 220 kamu yararına çalışma cezalısı arkadaşımızla el birliği içerisinde okullara hizmet ediyoruz." diye konuştu.



Arı, projenin 12 ilçede 43 okulda eş zamanlı başladığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İstanbul'da 6 okulda boya-badana, 39 okulun da temizlik işlerini gerçekleştireceğiz. Bakırköy DS Müdürümüz Leyla Karakülah koordinasyonu çok güzel yaptı ve şu anda bütün okullarımızda çalışmalar aynı anda başladı. Bir okulun boyanması tahmini 8 günümüzü alıyor ama ekip sayımız fazla olduğu için isteyen her okula hizmet verebilecek durumdayız. Bu da açıkça bir ilandır, ilçe okul müdürlerimiz, DS Müdürümüz Leyla Hanıma müracaat ederek, bu hizmetin daha da gelişmesini sağlayabilirler. İnşallah vatana-millete hayırlı bir iş yaparız. çocuklarımız da tatilden sonra okullarına geldiği zaman tertemiz, pırıl pırıl okullarına kavuşurlar."



DS Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışamanın 2005'de kurulduğunu hatırlatan Arı, "DS Müdürlüğü bünyesinde 2005'ten bu yana devam eden çalışmalarda, ülke olarak çok büyük bir çığır atladık ve başarılı bir performansla pek çok Avrupa ülkesinin uygulamada önüne geçtik. Bu durumda Türk insanının hayırseverliği ve el-ele verip, iş yapmasının bir sonucudur. 2005'ten günümüze kadar pek çok Avrupa ülkesinden, mahkum sayısı olarak daha fazla sonuç aldık. En büyük amacımız ise bir şekilde cezaevine giren mahkumu çıktığı zaman ceza ile işi bittiğinde, topluma uyum sağlaması açısından eline bir sertifika verip, çalışabileceği bir işe hazır hale getirmektir." diye konuştu.



"Bu kişiler, kendilerini değerli ve önemli hissediyorlar"



Bakırköy DS Müdürü Leyla Karakülah da şüpheli sanık ve hükümlülerin beceri ve yeteneklerine göre eğitim aldığını söyleyerek, "Böylece kazan kazan yöntemiyle bir çok kazanç elde ediyoruz. Yükümlüler hem bir meslek sahibi oluyor, cezalarını tamamladıktan sonra hayatlarına bir zanaatla başka iş kurma şansı elde ediyorlar, hem de okullarımız boya, badana ve temizlik ihtiyacını gidermiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Yükümlülerin ceza işlemlerini bitirdikten sonra kendilerine dönerek teşekkür ettiğini belirten Karakülah, şöyle devam etti:



"Çok güzel olumlu öyküler bize geri dönüş yapıyor, aileler, babalar veya evlatlar bize geliyor ve 'Oğlumu kurtardınız' şeklinde teşekkürlerini dile getiriyorlar. Bu durum devletimizin koyduğu güzel kanunlar sayesinde gerçekleşiyor. Çünkü bu yasalar yokken daha kapalı bir ceza anlayışı vardı fakat bu yasalarla birlikte kişilerin topluma entegre edilebileceği, toplumla birlikte onların sosyalleşmesine katkı ve yeniden kazanımını sağlayacak bir ceza anlayışı sağlıyoruz. Bu kişiler, belki hayatlarında böyle bir projede yer almadı ama çalışmalar kapsamında kendilerini değerli ve önemli hissediyorlar. Meslek edinme noktasında da kendilerine böyle bir şans sunulmamış olan kişiler, böylelikle bir zanaat sahibi oluyorlar. Cezalarını tamamladıktan sonra bir çok kişiden 'Ben bu işi yapabilirim ve evime ekmek götürebilirim' ifadelerini duyuyoruz."



Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ekrem Epçaçan ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın arasında yaptığı protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların, yükümlülerin sosyal hayata uyum sağlaması açısından son derece faydalı bir proje olduğunu kaydetti.



Uygulamaya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü de katıldı.



Denetimli Serbestlik



Denetimli Serbestlik, kapsamı kanunlarca belirlenen, şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen ceza ve tedbirlerin uygulandığı, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak iyileştirilmesi ve tekrar topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı ceza ve infaz sistemi olarak devam ediyor.



Kamu hizmeti uygulamaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu yararına hizmet yürüten özel kuruluşlarda yerine getiriliyor.



Kamu hizmeti kapsamında Bakırköy DS Müdürlüğü'nün yargı alanında bulunan Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Zeytinburnu olmak üzere 12 ilçede, 43 farklı okulun boya, bakım, tamir, bakım, tamir ve temizlik işleri, yarıyıl tatilinde yükümlüler tarafından yerine getiriliyor.



Okullarda yapılacak boya işlemleri, DS Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle verilen boyacılık eğitimini tamamlayan yükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor.



Pek çok DS yükümlüsünün faydalanmasına imkan tanıyan proje kapsamında geçen sene yaz döneminde 14 okulun boya ihtiyaçları, DS yükümlüleri tarafından yerine getirildi. 3 Şubat'a kadar devam edecek çalışmalarda, Bakırköy DS Müdürlüğü'nün yargı alanında bulunan 6 okulun boyası, 39 okulun da temizlik ve tamirat işleri DS yükümlülerince karşılanması planlanıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı'na Taşınma Tarihleri Dünyaya Resmen Duyuruldu

Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın

Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı