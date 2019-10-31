Yükümlüler kamu işlerinde çalışarak yararlı oluyor

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca sürdürülen "Kamu Yararına Ücretsiz Çalıştırma Programı" kapsamında yaklaşık 50 yükümlü Canik Belediyesi bünyesinde bir yıl ücretsiz görev yapacak.

Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Canik Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Proje ile yaklaşık 50 yükümlünün Canik Belediyesi bünyesinde bir yıl boyunca temizlik, park bahçe ve diğer belediye işlerinde çalışması planlanıyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü "Kamu Yararına Ücretsiz Çalışma Programı" kapsamında kurumlarla iş birliğine devam edildiğini söyledi. Kılıç, yükümlülerin bireysel ve toplu olarak çalışmalara katıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Bireysel çalışmaların yanı sıra İlkadım Belediyesinde 70, Atakum Belediyesinde 17, adliye ek hizmet binasında 78 ve boyacılık ekibinde 14 kamu hizmeti yükümlüsü olmak üzere 4 toplu çalıştırma grubuyla temizlik, bakım onarım, yardımcı hizmetler alanlarında kamu hizmeti yükümlülükleri yerine getirilmektedir. 2019 yılı itibariyle bin 340 yükümlü kamu hizmeti yükümlülüğünü infaz etmiştir. Halen 299 yükümlünün kamu hizmeti yükümlülüğünün infazı devam etmektedir."

Yükümlülerin çalışmalarının kamuya ciddi katkı sağladığına işaret eden Kılıç, şunları söyledi:

"Yılbaşından bu yana yürüttüğümüz 'Emeğimiz Eğitim İçin Projesi'nde, kamu hizmeti yükümlülerinin mesleki eğitim alarak çalışmalarını daha etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri amaçlanmıştır. Samsun il merkezi ve köyleri, Asarcık ve Kavak ilçeleri merkezleri ve köylerini kapsayan projemizde 97 okulun boya, tadilat ve temizlik çalışmaları kamu hizmeti yükümlülerince yapılmıştır. Üç etapta gerçekleştirilen boyacılık eğitiminde 60 kamu hizmeti yükümlüsüne boyacılık eğitimi verilerek meslek edinmeleri sağlanmıştır. Emeğimiz Eğitim İçin Projesi 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam etmekte olup, kasım ara tatili, yarıyıl tatili, nisan ara tatili ve yaz tatilinde de okulların ihtiyaçları değerlendirilerek oluşturulan çalışma programı kapsamında boya, tadilat ve temizlik işlemleri sürdürülecektir. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında dikim çalışmalarında 950, bakım çalışmalarında 53 kamu hizmeti yükümlüsünden oluşan iki farklı çalışma grubu ile dikim ve bakım işlemleri dönemsel olarak yerine getirilmektedir. Dört ayrı orman alanı oluşturularak toplamda 495 bin metrekarelik alanda 39 bin 69 ağaç dikimi, bin 850 ağaç bakımı gerçekleştirilmiştir."

Kılıç, protokol ile Canik Belediyesi bünyesinde yükümlülerin hizmet edeceğini belirterek protokolün hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise program kapsamında yükümlülerin önemli çalışmalar yaptıklarını aktararak protokolün Belediye ve yükümlüler adına faydalı olacağına inandığını söyledi.

İmza törenine, Cumhuriyet Savcısı Ümit Şafak Koçak, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş, Canik Belediye Baykan Yardımcısı Yahya Çınkıl ile davetliler katıldı.