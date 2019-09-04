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Yükümlüler okulları yeni eğitim dönemine hazırladı

2 saat önce

Karabük'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, boya, badana, onarım ve temizliğini yaptıkları okulları yeni eğitim dönemine hazırladı.

Yükümlüler okulları yeni eğitim dönemine hazırladı, System.String[]

Karabük'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, boya, badana, onarım ve temizliğini yaptıkları okulları yeni eğitim dönemine hazırladı.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesiyle hem denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin topluma uyum sağlamaları hem de yaz tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kentteki okullarda çalışma yapıldı.

İl genelinde 18 yükümlünün katıldığı çalışmalarla 6 okul, boya, bakım ve onarım ile çevre düzenlemesi yapılarak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu ve Karabük Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, çalışma yapılan Şehit Cevdet Çay ve Mimar Sinan ortaokullarında incelemelerde bulundu.

Başsavcı Patlak, Adalet ile Milli Eğitim bakanlıklarının ortak projesinde okulların yükümlüler tarafından yeni eğitim yılına hazırlandığını söyledi.

"Yaz tatilinde toplam 6 okulun yükümlüler tarafından boya, badana, onarım ve temizliği yapıldı." diyen Patlak, çalışmaların yarı yıl tatilinde de devam edeceğini kaydetti.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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