Son Dakika Haberleri: Yükümlüler okulların tadilatında görev alıyor
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Yükümlüler okulların tadilatında görev alıyor

1 saat önce

Kastamonu'da, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yaz tatilinde okulların boya, badana ve onarım işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.

Kastamonu'da, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yaz tatilinde okulların boya, badana ve onarım işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.
Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasındaki imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen projeyle kesinleşmiş cezası bulunan yükümlüler, hem topluma uyum sağlamaları hem de yaz tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amacıyla önceden ihtiyaçları belirlenen binalarda görev alıyor.
Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdürü Adem Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yükümlülerle önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
İki bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamında projenin hayata geçtiğini dile getiren Özdemir, "Proje kapsamında yarı yıl tatilinde 5 okulun boyası, tadilatı ve tamiratı 15 yükümlü tarafından gerçekleştirildi. Yaz tatilinde de tadilat ve tamirata ihtiyacı olan okullarda yükümlülerimiz boya yapmaya devam ediyor." dedi.
Yaz döneminde 10 yükümlünün çalıştığını anlatan Özdemir, "Yaz tatilinde boya badana ihtiyacı olan Merkez Ortaokulu ile Cumhuriyet İlkokulu'nda boya çalışmalarına başlandı. Okulların güzelleşmesine katkı sağlayan yükümlülerimizin aynı zamanda usta öğreticiler aracılığıyla mesleği öğrenmelerini istiyoruz. Bu sayede ileride bu mesleği de yapabilirler. Aynı zamanda muazzam bir tasarrufa katkı sağlamaktadırlar." ifadesini kullandı.
Özdemir, proje paydaşlarına ve yükümlülere teşekkür etti.
Yükümlüler okulların tadilatında görev alıyor
Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:31 Kaynak: AA
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