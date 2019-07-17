Son Dakika Haberleri: Yükümlüler şehitlikte temizlik yaptı
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Yükümlüler şehitlikte temizlik yaptı

5 saat önce

Gebze'de denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan 30 yükümlü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, ilçedeki şehitlikte temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Yükümlüler şehitlikte temizlik yaptı, System.String[]
Gebze'de denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan 30 yükümlü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, ilçedeki şehitlikte temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Gebze Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri uygulanan 30 yükümlü, mezarlıklarda bakım ve temizlik faaliyetleri gerçekleştirdi.
Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak, burada yaptığı konuşmada, terör örgütlerini lanetleyerek, "İnsanın tüyleri diken diken oluyor, bunlara bakmak bizim görevimiz, tüm vatandaşların görevi, bu projeleri ayda bir yapmamız lazım. Aileler geldiği zaman burada huzur bulmalılar. Allah mekanlarını cennet etsin, onlara çok borcumuz var. Şehitlerimizi anmak istedik. Bize emanet onlar, bizim parçamız." ifadesini kullandı.
Bölgedeki 10 okulun temizlik, boya ve bakım çalmalarını yaptıklarını ifade eden Sancak, hedeflerinin Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca'daki bütün okulların ihtiyacı olan boya, tadilat ve temizliklerini gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.
Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:44 Kaynak: AA
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