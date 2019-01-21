Yükümlüler Tatilde Okullarda Çalışacak

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatilinde okulların temizlik, tadilat, boya ve çevre düzenleme işleri, denetimli serbestlik müdürlüklerinin denetiminde kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlüler...

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatilinde okulların temizlik, tadilat, boya ve çevre düzenleme işleri, denetimli serbestlik müdürlüklerinin denetiminde kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlüler tarafından yerine getirilecek.



Yapılan işbirliği doğrultusunda Ordu'nun Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen okullarda yarıyıl tatilinde temizlik, tadilat, boya ve çevre düzenleme işleri Ünye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlülerle yerine getirilecek. Bu kapsamda Pazartesi günü saat 10.30'da ülke genelinde bu projenin startı verildi. Ünye Fevzi Çakmak İlkokulunda Ünye Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Aysan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü, Denetimli Serbestlik Müdürü, Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü ve kurum personelinin katıldığı açılış programı gerçekleşti. Yükümlüler okulun temizlik çevre düzenlemesi ve tadilat işlerini yapmaya başladı. Uygulamanın 2 hafta boyunca Ünye genelinde daha önce belirlenen okullarda yapılacağını ifade eden Ünye Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Aysan, "Adalet Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığınca yarıyıl tatilinde belirlenen okulların temizlik, tadilat, boya ve çevre düzenleme işlerini Ünye Denetimli Serbestlik Müdürlülüğü yükümlüleri tarafından yerine getirilecek. Bu uygulamanın özünde eğitim gören öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerini yaptığı okulların iyileştirilmesi noktasında önemli bir uygulama. Şu anda Ünye merkez ve merkeze bağlı okullara 48 kişi çalışacaktır" dedi. - ORDU

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