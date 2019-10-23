Yükümlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ordu'da yükümlülerce yapılan butik çikolatalar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere gönderildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce bir süre önce Doku Karadeniz Kalkınma Ajansı finansmanında Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla "Yükümlülüğümüz Çikolata" başlıklı proje uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) açılan kursa, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler katıldı.

Bir ay önce başlayan kursta yükümlülerin ürettiği butik çikolatalar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kursiyerleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Güler, burada gazetecilere yaptığı açıklamasında, yükümlülerce çok anlamlı bir iş yapıldığını belirterek, "Ordu'da ürettiğimiz çikolataları Mehmetçiğe göndererek morallerinin daha yüksek olmasını sağlıyoruz. Ordu'dan ordumuza sevgilerimizi gönderiyoruz." dedi.

Ordu'nun fındığının kakao ile buluşturulup butik çikolata üretildiğini ifade eden Güler, böylece dünyanın en iyi çikolatasını yapmaya başladıklarını vurguladı.

"Şanlı ordumuzun her zaman yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz"

Güler, bu çalışmaların aynı zamanda kalkınmalarına da büyük katkı sunacağına işaret ederek, "Bugünkü çalışma ise tamamen bir sevgi köprüsü. Şanlı ordumuzun her zaman yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Burada üretilen çikolataları gönderdiğimiz gibi sattığımız çikolataların parasıyla da ayrıca destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek veren Adalet Bakanlığı ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür eden Güler, "Burada yapılan işin maddi değeri belki çok büyük değil ama gönül değeri çok yüksek." ifadesini kullandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ise denetimli serbestliğin modern infaz hukukunun en önemli kısımlarından biri olduğunu söyledi.

Denetimli serbestlik uygulaması ile toplumun korunmasının amaçlandığına dikkati çeken Aktaş, bu proje ile denetimli serbestlikten yararlanan kişilere butik çikolata imalatı konusunda uzman eğitmenler tarafından kurs verildiğini aktardı.

Aktaş, kursiyerlerin bu şekilde meslek edinmelerinin amaçlandığını belirterek, proje sonunda katılımcılara belge verileceğini ifade etti.

Kursta üretilen çikolataları Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere gönderme kararı alındığını kaydeden Aktaş, "İnşallah kısa süre içerisinde burada üretilen butik çikolataları 'Ordu'dan şanlı ordumuza selamlar olsun' sloganıyla askerlerimize ulaştıracağız. Böylece bu proje daha da anlamlı hale gelmiş oldu." dedi.