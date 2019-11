Yükümlülerden Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğe destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere "Bir mektupla bir bayraktan benden" projesi kapsamında yükümlülerden destek geldi.



Erzincan'da Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Bir mektupla bir bayraktan benden" projesi kapsamında Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere manevi destek olmak isteyen yükümlüler, duygu ve düşüncelerini kaleme aldıkları mektupları Türk bayrağı ile operasyon bölgesine gönderdi. Erzincan Adliyesinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek Türkiye'nin güvenli bölge oluşturması için kayıtsız kalmasının düşünülemeyeceğini belirtti.



"Bizlerde kahramanlarımızın yanındayız"



Yükümlülerin kendi duygu ve düşüncelerini kaleme aldığı mektupların Türk Bayrakları ile operasyon bölgesinde bulunan Mehmetçiğe gönderileceğini ifade eden Başsavcısı Çiçek, "Türkiye konumlandığı zor bir coğrafyaya sahip olduğu gerçekle toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak bölgesinde bir barış savunması ile harekat etmektedir. Bölgemiz barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik durumlara maruz bırakılır. Ortadoğu'da sağduyunun temsilcisi olan ülkemizin bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ilk olarak Fırat Kalkanı operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden daha sonrasında Barış Pınarı Harekatı ile yaşadığımız bu geçiş sürecinden ülkemizin her bir köşesinden değişik destekler görmekteyiz. Bu desteklerin oluşturulan güvenli bölgenin muhafazası için yoğun bir mücadele veren askerlerimize kesintisiz bir şekilde devam etmesi bilincindeyiz. Bizlerde Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak Barış Pınarı Harekatına desteğimizi kahramanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek adına "Bir mektup ve bayrakta benden" projesini tertip ettik. Denetimli serbestlik yükümlülerimizin operasyon bölgesindeki kahramanlara yönelik kendilerinin kaleme aldıkları duygu ve düşüncelerini içeren mektupları ile Türk bayrağımızı operasyon bölgesine göndereceğiz. Projede bizlere destek veren yükümlü kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN