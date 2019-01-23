Yükümlülerden Okul Tadilat ve Temizlik Çalışması

Bilecik Denetim Serbestlik İl Müdürlüğü tarafından, yarıyıl tatilinde kamu hizmeti cezaları kapsamında bulunan yükümlülerin çalıştığı okul boya, tadilat ve temizlik işleri başladı.

Bilecik Denetim Serbestlik İl Müdürlüğü tarafından, yarıyıl tatilinde kamu hizmeti cezaları kapsamında bulunan yükümlülerin çalıştığı okul boya, tadilat ve temizlik işleri başladı.



Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan'ın katılımıyla Ertuğrulgazi Lisesi ve Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda tadilat işlemleri yapılıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, "Çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla yarıyıl tatili süresince okulun boya, tadilat ve temizlik işleri, Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında, ceza ve tedbir uygulanan hükümlüler tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İlk kez 2005 yılında, 5402 sayılı yasa ile ceza ve adalet sistemimize dahil olan denetimli serbestlik sisteminin toplum tarafında en fazla bilinen faaliyeti olan kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bir yandan kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş gücü ihtiyacını giderirken, kanunen henüz şartlı tahliyeleri gerçekleşmemiş olan yükümlülerin toplum ile bütünleşmeleri, toplumsal kurallara adapte olmaları ve zamanlarını etkin ve planlı bir şekilde kullanarak aidiyet duygusu kazanmaları açısından sömestri tatili önemli bir fırsattır. Bu minvalde, çocuklarımızın ikinci yarıyılda eğitim alacakları eğitim yuvalarının hazır hale getirilmesi için il merkezinde Ertuğrulgazi Lisesi ve Murat Hüdavendigar Ortaokulu ile yeterli sayıda yükümlü bulunan Bozüyük İlçesinde, Atatürk İlkokulu, Fen Lisesi, Öğretmen Bekir Aral İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Saffet Şeker İlkokulunda, milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimlerine katkı sunulmakta olup ilerleyen süreçte de okul ve diğer kamu kurumlarımıza Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından sunulan bu katkılarımız, artarak devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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