Yükümlülerden Okullara Yarıyıl Bakımı

Bayburt
'ta denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sunacak.
Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasındaki protokolle hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesiyle mahkemelerden kesinleşmiş cezası bulunanların kamu hizmeti yaparak hem topluma uyum sağlamaları hem de yarıyıl tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amaçlanıyor.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan
, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ve diğer yetkililer, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, buradaki çalışmaları inceleyip yükümlülerle sohbet etti.
Uygulama dolayısıyla Adalet ve Milli Eğitim bakanlıklarına şükranlarını sunduğunu ifade eden Vali Pehlivan, projenin kentteki okullar ve kamu kurumları açısından faydalı bir faaliyet olduğunu söyledi.
Pehlivan, projenin denetimli serbestlik uygulamasının ruhuyla doğrudan örtüştüğüne dikkati çekerek, "Bir yandan kamu yararı için çalışırken diğer yandan ceza infazının bu şekilde sağlanması yükümlülerimiz açısından da güzel bir uygulama. Projenin hayata geçirilmesindeki katkı ve emekleri dolayısıyla bakanlıklarımız başta olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de bu çalışmayla hem denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmetlerinde faaliyet gösteren yükümlülerin cezalarının infazının gerçekleştirileceğini hem de topluma yeniden kazandırılmaları yanında farkındalık oluşturulması noktasında bir takım çalışmalar olacağını dile getirerek, "Bu çalışmayla diğer yandan da geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın eğitim gördüğü bu kutsal mekanların temizliği sağlanacak. Umarım ki bu çalışmalar onların da eğitim hayatlarına katkıda bulunacak. Dolayısıyla kazan kazan anlayışının esas olduğu bir faaliyet oldu. Bizler de bu vesileyle çok mutlu olduk." diye konuştu.