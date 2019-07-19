Yükümlülerden şehitlik bakımı ve temizliği
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Kastamonu'da denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler, "700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı" şehitliğinde bakım ve temizlik çalışması yaptı.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:31 Kaynak: AA
'da denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler, "700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı" şehitliğinde bakım ve temizlik çalışması yaptı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" etkinlikleri kapsamında Bozkurt
ve Abana
ilçeleri sınırında bulunan "700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı" şehitliğinde temizlik ve bakım çalışması yapıldı.
Yükümlüler, şehitliğin temizliği ve bakımının yanı sıra yazıları silinmekte olan kitabelerin yazılarını da yeniledi.
Etkinliğin ardından imam hatip Tevfik Saygın tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Yükümlülere İnebolu Cumhuriyet Savcısı
Soner Şahin ve Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Öznur Canatan refakat etti.
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