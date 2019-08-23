Son Dakika Haberleri: Yükümlülere "Hayır Diyebilme" semineri
Son Dakika Güncel Haber

Yükümlülere "Hayır Diyebilme" semineri

12 dakika önce

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Belediye Kültür Sarayı'nda, haklarında denetimli serbestlik kararı bulunan 70 yükümlüye "Hayır Diyebilme" konulu seminer düzenlendi.

Yükümlülere

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Belediye Kültür Sarayı'nda, haklarında denetimli serbestlik kararı bulunan 70 yükümlüye "Hayır Diyebilme" konulu seminer düzenlendi.


Yaklaşık 2 saat süren semineri veren Psikolog Duygu Özcan, insanların hayır demekte neden zorluk yaşandığı, hayır diyememenin bir hastalık mı olduğu, hayır ve evet denecek zamanların nasıl ayırt edileceğini anlattı.

Seminerin sonunda düzenlenen soru cevap kısmında ise hükümlülerin soruları cevaplandı.

Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı
Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde Süper Lig ekipleri Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 34 kişi hakkında gözaltı kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 11:50:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yükümlülere "Hayır Diyebilme" semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]