Son Dakika Haberleri: Yükümlülerin çocuklarına kırtasiye yardımı
Son Dakika Güncel Yükümlülerin çocuklarına kırtasiye yardımı

Yükümlülerin çocuklarına kırtasiye yardımı

1 saat önce

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Korumu Kurulu Başkanlığınca 50 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Yükümlülerin çocuklarına kırtasiye yardımı, System.String[]

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Korumu Kurulu Başkanlığınca 50 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş, makamında düzenlenen etkinlikte 100 liradan oluşan çekleri yükümlülerin çocuklarına kırtasiye yardımı olarak verdi.

Ateş, eğitime olan katkılarının süreceğini vurgulayarak Korumu Kurulu Başkanlığı üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yükümlüler verilen destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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