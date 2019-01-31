Son Dakika Haberleri: Yükümlülerin Dokunuşuyla Güzelleşen Okullar Öğrencileri Bekliyor

Yükümlülerin Dokunuşuyla Güzelleşen Okullar Öğrencileri Bekliyor

2 saat önce

Adalet ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasındaki protokolle hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesi kapsamında Sinop'ta, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlülerce belirlenen okulların boya, badana, ve onarım ihtiyaçları karşılanarak öğrencilerin daha güzel bir...

Yükümlülerin Dokunuşuyla Güzelleşen Okullar Öğrencileri Bekliyor, System.String[]
Adalet ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasındaki protokolle hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesi kapsamında Sinop'ta, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlülerce belirlenen okulların boya, badana, ve onarım ihtiyaçları karşılanarak öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim öğretim görmesine olanak sağlandı.

Proje çerçevesinde, kesinleşmiş cezası bulunan yükümlüler, kentte boya, badana, onarım ve çevre düzenleme ihtiyaçları bulunan okullarda 10 gün çalıştı.

İl genelinde 30'u aşkın yükümlünün katıldığı çalışmalarla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okulların ihtiyaçları giderilerek eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazır hale getirildi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, çalışmaların yapıldığı okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan ve uygulamaya katılan yükümlülere emeklerinden dolayı teşekkür eden Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok yararlı ve anlamlı bir çalışmaya imza atıldığını söyledi.

Yükümlülerin kamuya yararlı bir iş yapmanın yanında geleceğin teminatı olan çocuklar için de anlamlı bir çalışmaya katkı sağladıklarını belirten Öksüz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz için çok faydalı bir iş oldu. Sonuçta bu çocuklar ülkemizin geleceği. Okullar noktasında hem bireysel hem de toplum olarak ne gerekiyorsa yapmamız gerekir. Sayın bakanlarımızın destekleriyle böyle güzel bir proje hayata geçti. Bizler de elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalıştık. Sonuçta on günlük bir çalışma yapıldı. Yükümlü arkadaşlarımız titiz bir çalışma yürüterek okullarımızın ihtiyaçlarını giderdiler. Okullarımız şimdi yeni yüzleriyle öğrencilerimizi bekliyorlar. Umarım çocuklarımız da okullar açıldığında memnun kalacaklardır."

Öksüz, bu tür anlamlı projeler içerisinde her zaman yer almaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Sinop
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Doğru Türkçe' Eleştirisi: Rüyalarıma Giriyor Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı

Pazarcılar 100 Liralık Alışveriş Yapana Çanta Hediye Etmeye Başladı Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:43:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yükümlülerin Dokunuşuyla Güzelleşen Okullar Öğrencileri Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]