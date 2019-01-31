Yükümlülerin Dokunuşuyla Güzelleşen Okullar Öğrencileri Bekliyor

Adalet ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasındaki protokolle hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesi kapsamında Sinop'ta, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlülerce belirlenen okulların boya, badana, ve onarım ihtiyaçları karşılanarak öğrencilerin daha güzel bir...

Adalet ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasındaki protokolle hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesi kapsamında Sinop'ta, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlülerce belirlenen okulların boya, badana, ve onarım ihtiyaçları karşılanarak öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim öğretim görmesine olanak sağlandı.



Proje çerçevesinde, kesinleşmiş cezası bulunan yükümlüler, kentte boya, badana, onarım ve çevre düzenleme ihtiyaçları bulunan okullarda 10 gün çalıştı.



İl genelinde 30'u aşkın yükümlünün katıldığı çalışmalarla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okulların ihtiyaçları giderilerek eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazır hale getirildi.



Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, çalışmaların yapıldığı okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Burada yetkililerden bilgi alan ve uygulamaya katılan yükümlülere emeklerinden dolayı teşekkür eden Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok yararlı ve anlamlı bir çalışmaya imza atıldığını söyledi.



Yükümlülerin kamuya yararlı bir iş yapmanın yanında geleceğin teminatı olan çocuklar için de anlamlı bir çalışmaya katkı sağladıklarını belirten Öksüz, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimiz için çok faydalı bir iş oldu. Sonuçta bu çocuklar ülkemizin geleceği. Okullar noktasında hem bireysel hem de toplum olarak ne gerekiyorsa yapmamız gerekir. Sayın bakanlarımızın destekleriyle böyle güzel bir proje hayata geçti. Bizler de elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalıştık. Sonuçta on günlük bir çalışma yapıldı. Yükümlü arkadaşlarımız titiz bir çalışma yürüterek okullarımızın ihtiyaçlarını giderdiler. Okullarımız şimdi yeni yüzleriyle öğrencilerimizi bekliyorlar. Umarım çocuklarımız da okullar açıldığında memnun kalacaklardır."



Öksüz, bu tür anlamlı projeler içerisinde her zaman yer almaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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