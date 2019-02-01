Yükümlülerin "Güzelleştirdiği" Okullar Öğrencileri Bekliyor

Karabük
'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.
Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasındaki protokolle hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesiyle, mahkemelerden kesinleşmiş cezası bulunan hükümlüler, hem topluma uyum sağlamaları hem de yarıyıl tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kentte önceden ihtiyaçları belirlenen okullarda 10 gün süreyle çalıştı.
İl genelinde 24 yükümlünün katıldığı çalışmalarla okulların ihtiyaçları giderilerek eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazır hale getirildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak
, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu
ve Karabük Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Üngören, çalışma yapılan Kazım Karabekir
İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Burada yetkililerden bilgi alan ve uygulamaya katılan yükümlülere emeklerinden dolayı teşekkür eden Başsavcı Mehmet Patlak, yaptığı konuşmada, ihtiyacı olan okulların güzelleştirilerek teslim edildiğini söyledi.
Okulların öğrencileri beklediğini ifade eden Başsavcı Mehmet Patlak, "Bu okulda yükümlülerimiz 14 sınıf, bir spor salonu, 40 kalorifer peteği, 23 kapı, 4 kat koridoru ve merdiven boşluklarını, okulun giriş katını boyadılar. 360 sıra ve masa tamir edildi. Bu çalışmayla boya, tadilat, temizlik ve bakımı yapılan okulumuzu yenilenmiş olarak ikinci yarı yıl öncesinde öğrencilerimize teslim etmiş olduk. Emeklerinden dolayı yükümlülere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Nesrin Uğurlu ise okullardaki çalışmaların Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan 24 yükümlü tarafından yapıldığını kaydetti.
Erdal Üngören de konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.