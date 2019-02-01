Son Dakika Haberleri: Yükümlülerin "Güzelleştirdiği" Okullar Öğrencileri Bekliyor

Yükümlülerin "Güzelleştirdiği" Okullar Öğrencileri Bekliyor

37 dakika önce

Karabük'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.

Yükümlülerin
Karabük'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasındaki protokolle hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesiyle, mahkemelerden kesinleşmiş cezası bulunan hükümlüler, hem topluma uyum sağlamaları hem de yarıyıl tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kentte önceden ihtiyaçları belirlenen okullarda 10 gün süreyle çalıştı.

İl genelinde 24 yükümlünün katıldığı çalışmalarla okulların ihtiyaçları giderilerek eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazır hale getirildi.


Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu ve Karabük Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Üngören, çalışma yapılan Kazım Karabekir İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Burada yetkililerden bilgi alan ve uygulamaya katılan yükümlülere emeklerinden dolayı teşekkür eden Başsavcı Mehmet Patlak, yaptığı konuşmada, ihtiyacı olan okulların güzelleştirilerek teslim edildiğini söyledi.

Okulların öğrencileri beklediğini ifade eden Başsavcı Mehmet Patlak, "Bu okulda yükümlülerimiz 14 sınıf, bir spor salonu, 40 kalorifer peteği, 23 kapı, 4 kat koridoru ve merdiven boşluklarını, okulun giriş katını boyadılar. 360 sıra ve masa tamir edildi. Bu çalışmayla boya, tadilat, temizlik ve bakımı yapılan okulumuzu yenilenmiş olarak ikinci yarı yıl öncesinde öğrencilerimize teslim etmiş olduk. Emeklerinden dolayı yükümlülere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Nesrin Uğurlu ise okullardaki çalışmaların Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan 24 yükümlü tarafından yapıldığını kaydetti.

Erdal Üngören de konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümetten Sezeryan Doğuma Karşı Yeni Hamle Geldi Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu

Yunanistan'a Kaçan Darbeci Askerlerin Cezası Açıklandı! Spor Yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 13:43:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yükümlülerin "Güzelleştirdiği" Okullar Öğrencileri Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]