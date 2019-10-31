Yükümlülüğü gönüllülüğe dönüştü

Samsun'da denetimli serbestlik kapsamında bir camide görevlendirilen Mehmet Çiçek, caminin boya ve tadilat işlerini yaparak hem cezasını çekiyor hem de mahallelinin takdirini topluyor.

İşlediği suç nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanan evli ve dört çocuk babası Çiçek'in kamu yararına bir işte çalıştırılmasına karar verildi.

Ailesiyle yaşadığı İstanbul'dan memleketi Samsun'un Canik ilçesine bağlı Düzören Mahallesi'ne gelen Çiçek'e, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından buradaki camide boya ve tamirat işlerinde çalışma görevi verildi.

Çiçek, cami imam hatibi ile yaklaşık 40 günde caminin içini, dışını ve lojmanını mesai dışında gönüllü çalışarak boyadı, tamirat ve bakım işlerini yaptı.

Mesleği boyacılık olan Çiçek'in, zorunlu çalışma saatleri dışında gönüllü olarak büyük özenle yaptığı boya ve tamirat işleri cami imamı ve mahallelinin takdirini topladı.

Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alkol sorunu nedeni ile eşiyle tartıştığını ve evden uzaklaştırma cezası aldığını söyledi.

Denetimli serbestlikten yararlanarak cezasını memleketi Düzören Mahallesi'nde çektiğini ifade eden Çiçek, cami boya ve tamiratı işiyle yükümlendirildiğini belirtti.

Bu yükümlülüğün kendisini rehabilite ettiğini, camide gönüllü olarak da saatlerce çalıştığını anlatan Çiçek, "Bu sürede kendimi düzeltmeye çalıştım. Camide görev yapmak bana iyi geldi. Namazlarımı kılıyorum. Alkolü tamamen bıraktım. Hiç aklıma da gelmiyor. Burada çok huzurluyum. Camide huzur buluyorum, yaptığım işten zevk alıyorum." diye konuştu.

Ailevi sorunlarını da en kısa sürede düzeltmek istediğini ifade eden Çiçek, camide devlet ve Mehmetçik başta olmak üzere ailesi için dualar ettiğini dile getirdi.

Düzören Cami İmam Hatibi Kazım Kartal da Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında cami ve lojmanın boya ve tamiratının yapıldığını söyledi.

"Sabahtan akşama kadar mesai harcadı, camimizi güzelleştirdi"

Kartal, camide görevlendirilen Çiçek'in mesai dışında da çalışarak camilerini güzelleştirdiğini belirterek, "Normalde Mehmet Çiçek sabah 08.00'den öğlen 12.00'ye kadar camide durup evine gidebilirdi. Ama ağabeyimiz, gecesini gündüze katarak sabahtan akşama kadar mesai harcadı, camimizi güzelleştirdi. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi"ne Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü gibi birçok kurumun destek verdiğini söyledi.

Ateş, proje kapsamında, bugüne kadar 97 okul ve 2 caminin boya ve tadilatının yapıldığını, 1 milyon 200 bin liralık 38 ton boya, boya malzemesi ve işçilik gideriyle birlikte kamuya toplam 3 milyon liradan fazla katkı sağlandığını aktardı.