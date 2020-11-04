Yükümlülüklere uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza - Son Dakika

Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğüne uymayan yurt dışı kaynaklı günlük erişimi sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen süre sona erdi. Kurum, bu yükümlülükleri yerine getirmeyen sosyal başta Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza verdi.

YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMEZSE REKLAM YASAĞI GETİRİLECEK

Bakan yardımcısı Sayan'ın açıklamalarına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse reklam verilmesi yasaklanacak.

BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILACAK

Reklam yasağı kararından itibaren 3 ay içinde yükümlülükler yerine getirilmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.

Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti. Yasaya göre, sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci belirlemeleri için verilen süre, 2 Kasım'da sona erdi. Bu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye temsilcisini belirleyerek BTK'ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye'de henüz temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10'ar milyon lira idari para cezası verilmeye başlandı.

(İHA)