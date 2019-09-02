Yulaflı Damla Çikolatalı Kurabiye Tarifi

9-Kurabiyelerinizi fırından çıkardıktan sonra soğuyuncaya kadar tepsiden almayın, çünkü dağılabilirler. Soğuduktan sonra başka bir kaba alın.

7-Hazırladığınız kurabiye hamurundan kaşık yardımıyla parçalar koparın, elinizle yuvarlak şekil verin ve tepsiye aralıklı olarak dizin.

5-Son olarak damla çikolataları da ekleyip karıştırın.

4-Ardından yulaf, badem unu, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip hamurunuzu oluşturun.

Haber Yayın Tarihi:

The Bachelorette programına katılan Hannah Brown, erkek yarışmacı ile dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti