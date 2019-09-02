Yulaflı Damla Çikolatalı Kurabiye Tarifi

Malzemeler:
•2,5 su bardağı yulaf ezmesi
•2 adet yumurta
•200 g Hindistan cevizi yağı
•1 su bardağı badem unu
•1 su bardağı Hindistan cevizi şekeri
•1 paket vanilya
•Yarım paket kabartma tozu
•1 çay bardağı damla çikolata
Tarif:
1-Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içerisine yulafı koyup toz olana kadar çekip kenara alın.
2-Hindistan cevizi yağını ve yumurtaları Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içinde çırpın.
3-Üzerine Hindistan cevizi şekerini ekleyip çırpmaya devam edin.
4-Ardından yulaf, badem unu, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip hamurunuzu oluşturun.
5-Son olarak damla çikolataları da ekleyip karıştırın.
6-Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
7-Hazırladığınız kurabiye hamurundan kaşık yardımıyla parçalar koparın, elinizle yuvarlak şekil verin ve tepsiye aralıklı olarak dizin.
8-Önceden ısıtılmış 160 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 10-15 dakika kadar pişirin.
9-Kurabiyelerinizi fırından çıkardıktan sonra soğuyuncaya kadar tepsiden almayın, çünkü dağılabilirler. Soğuduktan sonra başka bir kaba alın.
10-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi hazırladığınız kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
11-Afiyet olsun!
Sponsorlu içerik