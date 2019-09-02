Son Dakika Haberleri: Yulaflı Damla Çikolatalı Kurabiye Tarifi
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Yulaflı Damla Çikolatalı Kurabiye Tarifi

8 saat önce

Malzemeler: •2,5 su bardağı yulaf ezmesi•2 adet yumurta•200 g Hindistan cevizi yağı•1 su bardağı badem unu•1 su bardağı Hindistan cevizi şekeri•1 paket vanilya•Yarım paket kabartma tozu•1 çay bardağı damla çikolataTarif: 1-Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içerisine yulafı koyup toz olana...

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Malzemeler:


•2,5 su bardağı yulaf ezmesi


•2 adet yumurta


•200 g Hindistan cevizi yağı


•1 su bardağı badem unu


•1 su bardağı Hindistan cevizi şekeri


•1 paket vanilya


•Yarım paket kabartma tozu


•1 çay bardağı damla çikolata


Tarif:


1-Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içerisine yulafı koyup toz olana kadar çekip kenara alın.


2-Hindistan cevizi yağını ve yumurtaları Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içinde çırpın.


3-Üzerine Hindistan cevizi şekerini ekleyip çırpmaya devam edin.


4-Ardından yulaf, badem unu, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip hamurunuzu oluşturun.


5-Son olarak damla çikolataları da ekleyip karıştırın.


6-Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.


7-Hazırladığınız kurabiye hamurundan kaşık yardımıyla parçalar koparın, elinizle yuvarlak şekil verin ve tepsiye aralıklı olarak dizin.


8-Önceden ısıtılmış 160 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 10-15 dakika kadar pişirin.


9-Kurabiyelerinizi fırından çıkardıktan sonra soğuyuncaya kadar tepsiden almayın, çünkü dağılabilirler. Soğuduktan sonra başka bir kaba alın.


10-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi hazırladığınız kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.


11-Afiyet olsun!


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:44 
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