Son Dakika Haberleri: Yuli
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Yuli

58 dakika önce

"Yuli"Iciar Bollain yönetmenliğindeki biyografi türündeki müzikal yapım "Yuli", Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta'nın hayatını aktarırken bir yanıyla da hiç istekli olmayan bir çocuğun dansçı oluş hikayesini anlatıyor.

"Yuli"
Iciar Bollain yönetmenliğindeki biyografi türündeki müzikal yapım "Yuli", Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta'nın hayatını aktarırken bir yanıyla da hiç istekli olmayan bir çocuğun dansçı oluş hikayesini anlatıyor.
Filmin başrollerinde Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martinez, Laura de la Uz, Yerlin Perez ve Mario Elias yer alıyor.
Yuli
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:31 Kaynak: AA
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