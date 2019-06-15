Yuli Filmi

Yuli’nin hayatı, sokaklarda zaman geçirmekten keyif alan küçük bir çocukken babasının yeteneğini keşfetmesiyle tamamen değişir. Dans etmeye pek de istekli olmayan Yuli, babasının zorlamasıyla, Küba
Ulusal Dans Okuluna yazılır. Başlarda okula zorla giden Yuli, zamanla içindeki sese kulak vermeye başlar. Onun bu yeteneği, tüm tabuların yıkılmasını sağlar ve Yuli, Londra
Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkan ilk siyah balet olmayı başarır.
Ünlü Kübalı dansçı Carlos Acosta’nın kendi otobiyografisinden yola çıkarak beyaz perdeye aktarılan film
in yönetmenliğini Icíar Bollaín üstleniyor. Yönetmen:
Icíar BollaínSenaryo:
Carlos Acosta, Paul LavertyOyuncular:
Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez, Edlison Manuel Olbera Núñez, Laura De la Uz, Yerlín Pérez, Mario Segio Elías, Andrea Doimeadiós, Cesar Domínguez, Yailene Sierra, Héctor Noas, Carlos Enrique AlmiranteFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
YuliYapımcı Firma:
Morena FilmsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: İspanya
, Küba, İngiltere
, AlmanyaOrijinal Dili:
İspanyolca, İngilizceFilmin Süresi:
115 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
26.07.2019Yuli Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.