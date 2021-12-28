YUM-BİR Başkanı Afyon: 1 ayda koli yumurtada göreceli rakamlar gördük - Son Dakika

YUM-BİR Başkanı Afyon: 1 ayda koli yumurtada göreceli rakamlar gördük

YUMURTA Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Makul seviyede kar edip, tüketiciye yumurtayı ulaştıran marketlere teşekkür ediyoruz ama son 1 ayda 1 koli yumurtanın fiyatında çok göreceli rakamlar gördük" dedi.

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, Merkez Birliği'nde yumurta fiyatları ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Afyon, "Dövizin aşağı çekilmesinden önce üretici tarafında indirimlerimizi yapmıştık ve en makul seviyeye inmesini sağladık. Maliyetlerimiz stabil kaldığı sürece sektörümüzün sürdürülebilirliği mümkündür. İsteriz ki yumurta fiyatları yıl boyunca aynı kalsın fahiş kar etmeyelim ama hayvanımızı beslemeye ve yatırım yapmaya imkan verecek kadar bir kar marjımız olmak zorunda" diye konuştu.

'FİYAT ARTIŞI YEMLE ALAKALI'Başkan Afyon, yumurtayı depolama imkanı olmadığını, günlük çıkanı sevk etme zorunluluğu olunduğunu ve ürünün fiyatını piyasa dinamiklerinin belirlediğini belirtip, "Döviz maliyetimizi belirler, ürünümüzün fiyatını piyasa belirler. Yumurtaların fiyat artışı doğrudan yemle alakalı. 1 adet yumurtanın maliyeti, 200 gram yemdir. Yumurtanın market boyutunda fiyatları çok önemli. Marketlerin çok makul fiyatlara piyasa dinamiklerinde en uygun fiyatlara sattıklarından eminiz çünkü bir market, yumurtayı pahalı satarsa diğer ürünleri de pahalıdır algısı olduğu için uygun fiyata vermek zorundadır. Makul seviyede kar edip, tüketiciye yumurtayı ulaştıran marketlere teşekkür ediyoruz" dedi. 'BİZİ DE TÜKETİCİYİ DE ÜZDÜ'YUM-BİR Başkanı Afyon, piyasada çok yüksek fiyatlarda yumurta da gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bunların bütün yumurtaları temsil etmediğini söyleyebilirim. Son 1 ayda 1 koli yumurtanın fiyatında çok göreceli rakamlar gördük. '30 liralık yumurta 45 liraya çıktı', '45 liralık yumurta 55 liraya çıktı' gibi söylemler var. Buna tamamen karşıyız. Farklı metotlu yumurtayı farklı algılarla karşılaştırıyoruz. Bahsettiğimiz 30'lu large yumurta bugün için üreticiden çıkan maliyeti 30 TL. Döviz kurundan önce maliyeti 36 TL'ydi. 36 TL'de mal edilen yumurta piyasaya 38 TL'ye arz ettik. Piyasada bunun maliyeti en makul markette de 40-45 TL bandında, tanesi 1 ila 1,5 lira bandında. Bunlar, en makul fiyatlardır. Aynı yumurtayı 55-60 TL seviyesinde görmek bizi de tüketicimizi de üzdü. Buna binaen devletimizde tedbir almaya çalıştı. 'Fahiş fiyata satılan yumurtaların normal seviyesine indirelim' baskısı yüzünden kar marjını çok yüksek tutan marketler 'Sabit karını alacağım' diye üretici bandında fiyat düşürmeye çalıştı çünkü bizim fiyatımızı alıcı belirliyor. Alıcılar büyük marketler zinciri, ihracat departmanıdır. Bu tarz kesimler, üreticinin maliyetini gözetmeden kar marjını kısmadan yüksek kar arzusuyla satmak isteyen marketlerdir. Makul seviyede satan marketlere teşekkür ediyorum."