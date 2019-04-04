Son Dakika Haberleri: Yumak Seçimleri Değerlendirdi

Yumak Seçimleri Değerlendirdi

2 saat önce

AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak, seçimleri değerlendirerek, "Sizlerle yol ve dava arkadaşı olmaktan her zaman onur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Yumak Seçimleri Değerlendirdi, System.String[]
AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak, seçimleri değerlendirerek, "Sizlerle yol ve dava arkadaşı olmaktan her zaman onur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Yumak, "Bu süreçte karşılıklı iyi niyet ve saygı çerçevesinde yarıştığımız tüm adaylarımıza teşekkür ediyorum. Halkımızın teveccühü ile Bayburt Belediye Başkanlığına seçilen Hükmü Pekmezci'ye görevinde başarılar diliyorum.

Geride bıraktığımız yoğun seçim sürecinde, partimize ve şahsıma destek veren, vermeyen tüm hemşerilerime, bizimle yol yürüyen, emek veren, alın teri döken, gayret gösteren tüm teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Büyük Türkiye idealine katkı sağlamak için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için bu davanın bir neferi olmak her türlü makam ve mevkiinin üstündedir" diye konuştu. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:24 Kaynak: İHA

Fatih Yumak, belediye başkan adayı, AK Parti, Politika
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