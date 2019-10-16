Son Dakika Haberleri: Yumru Kaya Cami'nde peyzaj düzenlemesi yapılıyor
Son Dakika Güncel Yumru Kaya Cami'nde peyzaj düzenlemesi yapılıyor

Yumru Kaya Cami'nde peyzaj düzenlemesi yapılıyor

2 saat önce

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sümer Mahallesi Yumrukaya Camii bahçesinde peyzaj çalışması başlattı.

Yumru Kaya Cami'nde peyzaj düzenlemesi yapılıyor, System.String[]

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sümer Mahallesi Yumrukaya Camii bahçesinde peyzaj çalışması başlattı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj düzenleme kapsamında caminin bahçesinde yeşil alan, kilit parke yürüyüş yolu, ağaçlandırma ve çiçeklikler gibi yeni alanlar kazandıracak. Son olarak Fatih ve Sağlık cami bahçelerini yeniden düzenlediklerini hatırlatan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yumrukaya Caminde başlatılan çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. - KAYSERİ

Bünyan Belediyesi, Sümer Mahallesi, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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