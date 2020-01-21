Yumruk darbesiyle öldü - Son Dakika
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Yumruk darbesiyle öldü

6 saat önce

Rusya'da toplu kavgada başına yumruk darbesi alan kişi yere yığılarak hayatını kaybetti.

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Rusya'da toplu kavgada başına yumruk darbesi alan kişi yere yığılarak hayatını kaybetti.


Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde bulunan Labıtnangi kentinde bir binanın önünde bir grup aralarında bir konuyu tartışmaya başladı. 10 kişilik grup arasında başlayan görüşme bir süre sonra şiddete dönüştü. Herkesin neredeyse birbirine yumruk attığı olayda Grigory Perkhurovich isimli kişi kafasına çok sert bir yumruk darbesi aldı. Bir anda sendeleyerek yere düşen adam binanın giriş kapısına kafasını çarptı. Güçlükle ayağa kalkan adama saldıran kişi tekrar yumruk attı. Bu yumruk ile kendisini kaybeden adam yere yığıldı. O noktada bulunan birçok kişi ise kavgayı bırakıp adamın başında toplandı.


Edinilen bilgiye göre yerden kalkamayan adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Beyin sarsıntısı geçirdiği düşünülen adamın bir süre sonra tüm beyin fonksiyonlarının durduğu ve yaşamını yitirdiği açıklandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kavgaya karışan herkes sorguya alındı. Şehrin savcıları ise olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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