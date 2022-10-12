Balıkesir'de ilginç kavga! Yumruk ile sorunu çözemeyen taraflar birbirini taşladı
12.10.2022 10:37
Balıkesir'de araç içinde çıkan tartışma yola taşınca ilginç anlar yaşandı. Kavganın tarafları ilk olarak birbirini ittirdikten sonra yumruklaştı. Ancak orunu çözemeyen taraflar daha sonra da birbirini taşladı.
Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Organize Sanayi Bölgesi çevresi Savaştepe Yolu'ndaki iki kişinin araç içinde yaşadığı tartışma, araç dışına taştı.
YOLDA KAVGA MOLASI VERDİLER
Aracı yol kenarına park edip inen iki vatandaş, bir daha sözlü şekilde tartıştıktan sonra ana yol üzerinde karşılıklı tekme ve yumruklarını konuşturdu. Hırsını alamayan kavganın tarafları birbirinden uzaklaştıktan sonra, bu sefer de birbirini taşlamaya başladı. Kavga, anbean kameralarca kaydedilirken, yaşanan problemin ne olduğu anlaşılamadı.
Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir, Savaştepe, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika
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