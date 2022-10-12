Balıkesir'de ilginç kavga! Yumruk ile sorunu çözemeyen taraflar birbirini taşladı - Son Dakika
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Balıkesir'de ilginç kavga! Yumruk ile sorunu çözemeyen taraflar birbirini taşladı

12.10.2022 10:37

Balıkesir'de araç içinde çıkan tartışma yola taşınca ilginç anlar yaşandı. Kavganın tarafları ilk olarak birbirini ittirdikten sonra yumruklaştı. Ancak orunu çözemeyen taraflar daha sonra da birbirini taşladı.

Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Organize Sanayi Bölgesi çevresi Savaştepe Yolu'ndaki iki kişinin araç içinde yaşadığı tartışma, araç dışına taştı.

YOLDA KAVGA MOLASI VERDİLER

Aracı yol kenarına park edip inen iki vatandaş, bir daha sözlü şekilde tartıştıktan sonra ana yol üzerinde karşılıklı tekme ve yumruklarını konuşturdu. Hırsını alamayan kavganın tarafları birbirinden uzaklaştıktan sonra, bu sefer de birbirini taşlamaya başladı. Kavga, anbean kameralarca kaydedilirken, yaşanan problemin ne olduğu anlaşılamadı.

Aracı yol kenarına park edip kavga ettiler! Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar
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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir, Savaştepe, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de ilginç kavga! Yumruk ile sorunu çözemeyen taraflar birbirini taşladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de ilginç kavga! Yumruk ile sorunu çözemeyen taraflar birbirini taşladı - Son Dakika
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