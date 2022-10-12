Balıkesir'de ilginç kavga! Yumruk ile sorunu çözemeyen taraflar birbirini taşladı

Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Organize Sanayi Bölgesi çevresi Savaştepe Yolu'ndaki iki kişinin araç içinde yaşadığı tartışma, araç dışına taştı.

YOLDA KAVGA MOLASI VERDİLER

Aracı yol kenarına park edip inen iki vatandaş, bir daha sözlü şekilde tartıştıktan sonra ana yol üzerinde karşılıklı tekme ve yumruklarını konuşturdu. Hırsını alamayan kavganın tarafları birbirinden uzaklaştıktan sonra, bu sefer de birbirini taşlamaya başladı. Kavga, anbean kameralarca kaydedilirken, yaşanan problemin ne olduğu anlaşılamadı.