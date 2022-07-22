Yumruk yumruğa kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Yumruk yumruğa kavgada 1 kişi öldü

22.07.2022 17:25
Yumruk yumruğa kavgada 1 kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın önünde tır sürücüleri arasında çıkan park kavgasında, bir kişi öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın önünde tır sürücüleri arasında çıkan park kavgasında, bir kişi öldü. Olay yerinden kaçan şüpheli, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın önünde meydana geldi. Tır sürücüsü Recep A. (40) ile diğer tır sürücüsü Yücel Atan (37) arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve levye darbeleri alan Yücel Atan bir anda yere yığıldı. Şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı. Bir anda kalbi duran Yücel'i gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, kalbi duran şahsı ambulansa alıp kalp masajı yapmaya başladılar. Kalp masajı yapılarak hastanenin acil servise getirilen adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Yücel Atan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladılar. Sorgulamasının ardından şüpheli, güvenlik gereği çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

Recep A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yumruk yumruğa kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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