Yumrukla eşinin ölümüne yol açtığı iddia edilen sanık hakim karşısında

Eşine yumruk atarak öldürdüğü iddia edilen sanık mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben yerleri siliyordum. Bu esnada eşimin ayağı kaydı ve yere düştü" diyerek suçlamaları reddetti.



Evlerinde temizlik yaptıkları esnada eşine yumruk atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan Dursun, avukatı Mustafa Yıldız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Hatice Boz katıldı.



Duruşmada Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının okunup zapta geçirilmesinin ardından İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Eşi kasten öldürme' suçundan açılan dava ile İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın birleştirilmesine ilişkin karar okundu.



"Ayağı kaydı yere düştü"



Olaya ilişkin savunma yapan sanık Erkan Dursun, "Ben yerleri siliyordum. Eşim ise yorganı düzeltiyordu. Bu esnada eşimin ayağı kaydı ve yere düştü. Kendisine iyi olup olmadığını sordum, bana başının ağrıdığını söyledi. Hastaneye gitmek için ısrar ettim ancak ertesi gün diyalize gideceğimiz için kabul etmedi. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.



"Gözünün kararıp düştüğünü söyledi"



Duruşmada olaya ilişkin tanık dinlendi. Tanık, "Maktul hastaneye kaldırıldıktan sonra yeğenim beni arayarak, annesinin ameliyata alınacağını söyledi. Aradan 10-15 gün geçtikten sonra maktul kendine geldiğinde kendisi ile görüşme imkanı buldum. Ne olduğunu sorduğumda, yerleri temizlediklerini, o nedenle ayağının kaydığını, gözünün kararıp yere düştüğünü söyledi" diye belirtti.



"Hastanın ameliyata alınması doktorun hatasıdır"



Sanık avukatı Mustafa Yıldız, hastanedeki doktorun adli vak'a olarak polise haber verdiğini belirterek, "Müvekkil ameliyata girecek olan eşinin yanında bulunmak için polislerin yönlendirmesiyle onların hazırladığı ifadeyi kabul etmiştir. Kan sulandırıcı hastanın ameliyata alınması doktorun hatasıdır" dedi.



"Sanığın eylemi nedeniyle ölüm gerçekleşti"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise sanığın beyanlarını kabul etmediklerini ifade ederek, "Sanık maktulün yere düşmesinden sonra da ona vurduğunu beyan etmiştir. Maktulün soruşturma beyanı ile ATK raporu sanığın eylemi nedeniyle ölümün gerçekleştiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.



Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksiklilerin giderilmesini ve sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, maktulün kız kardeşleri Cemile Şenol, Şengül Şenol ile annesi Meliha Şenol'un ifadelerinin alınması için yazılan talimatın cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi



Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erkan Dursun'un 30 Temmuz 2017 tarihinde eşi Esengül Dursun ile yorganları yerleştirdiği sırada yorganları düzensiz yerleştirdiği için eşi Dursun'a yumruk vurduğu ve Dursun'un kafasını dolaba çarparak yere düştüğü, eşi yerde olduğu sırada iki yumruk daha attığı, adli tıp raporuna göre Dursun'un hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydedildi.



Olaya ilişkin ifade veren Esengül Dursun, "Eşime yorganları düzensiz yerleştirdiğimi söyleyince bana yumruk attı ve yüzüme gelmesi ile yere düşerek dolaba kafamı çarptım. Daha sonra yerdeyken iki tane daha yüzüme yumruk attı" dedi.



Şüpheli Erkan Dursun, olaya ilişkin 2 Ağustos 2017 tarihinde tutuklandı ve hakkında 'Kasten yaralama' suçundan Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Şüpheli Dursun'un yumruk attığı iddia edilen eşi olaydan yaklaşık bir ay sonra 28 Ağustos 2017'de hayatını kaybetti. Şüpheli Erkan Dursun, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Mahkemesi tarafından delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak 5 Aralık 2017'de tahliye edildi. Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği, ölümün kafa travmasına bağlı olarak gerçekleştiğine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun ardından 14 Mart 2019 tarihinde Dursun'un tekrar tutuklanmasına karar verdi.



Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında her ne kadar 'Kasten yaralama' suçundan dava açılmışsa da yumruk attığı eşinin ölmesi nedeniyle suçun vasfının 'Eşi kasten öldürme' suçuna dönmesi dolayısıyla görevsizlik kararı vererek dosyayı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.



Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yeni iddianamede, şüpheli Erkan Dursun'un maktule yumruk attığı ve maktulün hastanede tedavi gördüğü sırada vefat ettiği kaydedildi. İddianamede, İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda kişinin ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi. Yeni hazırlanan iddianamede, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yeni iddianamede, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişse de, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen görevsizlik kararı nedeniyle dosyanın 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş olması dolayısıyla dava dosyaları İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirildi. - İSTANBUL