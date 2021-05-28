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Yumrukla ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verdiği iddia edilen sanık hakkında karar verildi - Son Dakika

Yumrukla ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verdiği iddia edilen sanık hakkında karar verildi

28.05.2021 18:38
Yumrukla ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verdiği iddia edilen sanık hakkında karar verildi, System.String[]

Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşlarıyla kavga ederken yumrukla bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay 18 gün hapis cezası verilerek tahliye edildi.

Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşlarıyla kavga ederken yumrukla bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay 18 gün hapis cezası verilerek tahliye edildi.

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Abdullah Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Abdullah Y. savunmasında tahliye ve beraatını istedi.

Sanık avukatı Erdal Yıldız ise emsal Yargıtay kararlarının bulunduğunu, müvekkilinin olayda öldürme kastı olmadığını belirterek, adli tıptan gelen raporda da sanığın attığı yumruğun basit tedaviyle giderilebilecek nitelikte olduğunun, ölümün ani solunum ve dolaşım durması sebebiyle gerçekleştiğinin tespit edildiğine işaret etti.

Yıldız, rapor sonucunda suç vasfının değiştiğini öne sürerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

İddia makamı da mütalaasında adli tıp raporuna işaret ederek, "Kenan A. olay yerine döndüğünde, müştekiler ve sanık arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktığı, sanığın Adem Yıldırım'ın suratına sert bir şekilde yumruk atması üzerine bu kişinin bir anda yere yığıldığı, ardından sanığın Kenan A'yı da darbederek kemik kırığı oluşacak şekilde yaraladığı ve aracıyla olay yerinden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Ölen Adem Yıldırım hakkında otopsi raporunda sanığın basit tedaviyle giderilecek ölçüdeki eylemi nedeniyle sanığın 3 ila 12 yıl arasında hapisle cezalandırılması mütalaa olunur." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanığa Adem Yıldırım'a karşı işlediği yaralama sonucu taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan iyi hal ve ağır tahrik indirimleri de uygulayarak 1 yıl 10 ay 15 gün, Kenan A'ya yönelik yaralama suçundan ise 8 ay 3 gün hapis cezaları verilmesine hükmederek sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

Olay

Yıldırım ilçesinde geçen yıl haziran ayında, Zeyniler Mahallesi yolunda sabaha karşı Adem Yıldırım ve Kenan A. ile Abdullah Y. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem Yıldırım ve Kenan A. darbedilmişti.

Yaralanan iki arkadaş, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Y. tutuklanmıştı.

Adem Yıldırım, Yıldırım, Alkol, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yumrukla ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verdiği iddia edilen sanık hakkında karar verildi - Son Dakika


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