Yumrukla ölüme yol açan şahsa çelik yelekli koruma

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Danimarka'da Tren Kazası, İlk Belirlemelere Göre 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Aralık Ayında Yüzde 48,33 ile En Çok Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı