Yumrukla Ölüme Yol Açan Şahsa Çelik Yelekli Koruma
44 dakika önce
Yumrukla ölüme yol açan şahsa çelik yelekli koruma Yumruk attığı yaşlı adamın ölümüne sebep olan şahıs adliyeye sevk edildiSAMSUN - Samsun'da gazino önünde darp edilerek ağır yaralanan 72 yaşındaki bir kişinin ölümüne sebep olan şahıs çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkarıldı.
Yumrukla ölüme yol açan şahsa çelik yelekli koruma
Yumruk attığı yaşlı adamın ölümüne sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi
SAMSUN - Samsun
'da gazino önünde darp edilerek ağır yaralanan 72 yaşındaki bir kişinin ölümüne sebep olan şahıs çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkarıldı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi İncesu
Mahallesi'nde bulunan bir gazinoda 27 Aralık
'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazinoda Adem G.adlı şahıs kadın sanatçıdan şarkı isteğinde bulundu. Kadın sanatçı bu isteği kabul etmedi. Adem G. bu sırada kadın şarkıcıya saldırdı. Gazino çalışanı garsonlar Adem G.'yi dışarı çıkarttı. Bu sırada Adem G. gazinodan çıkan Hakan S.'ye yumruk attı. Ardından Adem G. bu sırada 72 yaşındaki Nurettin Ç.'ye de saldırdı. Nurettin Ç. bayıldı. Saldırgan Adem G. ise kaçtı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan ve kafatasında kırık olduğu tespit edilen Nurettin Ç. dün hayatını kaybetti. Adem G. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Çarşamba
ilçesinin Beylerce Mahallesi'nde kovalamaca sonucu havaya uyarı ateşi açılarak yakalandı ve gözaltına alındı.
Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan Adem G., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:28 Kaynak: İHA
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