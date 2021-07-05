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YUMRUKLADIĞI AKRABASI 22 GÜN SONRA ÖLDÜ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

YUMRUKLADIĞI AKRABASI 22 GÜN SONRA ÖLDÜ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

05.07.2021 17:12
YUMRUKLADIĞI AKRABASI 22 GÜN SONRA ÖLDÜ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI, System.String[]

KONYA'da Bedirhan Aparır'ın (21), babasına küfrettiği iddiasıyla pazar yerinde buluşup, yumruk atması sonucu yere düşerek, başını çarpan akrabası Hüseyin Özcan (41), 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KONYA'da Bedirhan Aparır'ın (21), babasına küfrettiği iddiasıyla pazar yerinde buluşup, yumruk atması sonucu yere düşerek, başını çarpan akrabası Hüseyin Özcan (41), 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası 'kasten yaralama' suçundan adli kontrolle serbest bırakılan Aparır, Özcan'ın ölümünün ardından 'kasten öldürmek'ten tekrar gözaltına alındı.

Olay, 12 Haziran Cumartesi günü, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Hüseyin Özcan, Cihanbeyli'de oturan akrabası Süleyman Aparır'ı telefonla arayıp, tartıştı. Aparır da tartışmanın ardından oğlu Bedirhan'ı arayıp, Özcan'ın kendisine küfrettiğini ve hareket ettiğini söyledi. Bunun üzerine Bedirhan Aparır, Hüseyin Özcan'ı mahalledeki semt pazarına davet etti. Aparır, buluştuğu Özcan'a Sen benim babama nasıl küfredersin ve hakaret edersin diyerek tepki gösterdi. İkili arasındaki arbedede Aparır, Özcan'ın yüzüne yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere düşüp, başını çarparak, bayılan Özcan, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özcan, 22 gün sonra yaşamını yitirdi.

BU KEZ 'KASTEN ÖLDÜRME'DEN GÖZALTINDA

Olayın ardından 'kasten yaralama' suçundan gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bedirhan Aparır, Hüseyin Özcan'ın ölümü üzerine bugün 'kasten öldürme' suçundan yeniden gözaltına alındı. Aparır, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YUMRUKLADIĞI AKRABASI 22 GÜN SONRA ÖLDÜ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
YUMRUKLADIĞI AKRABASI 22 GÜN SONRA ÖLDÜ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
YUMRUKLADIĞI AKRABASI 22 GÜN SONRA ÖLDÜ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
YUMRUKLADIĞI AKRABASI 22 GÜN SONRA ÖLDÜ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Hüseyin Özcan, Cihanbeyli, Haziran, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUMRUKLADIĞI AKRABASI 22 GÜN SONRA ÖLDÜ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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