Yumruklar bölge şampiyonası için vuruldu

Malatya'da Genç Erkekler Boks İl Seçmesi müsabakaları tamamlandı.

Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan, Genç Erkekler Boks İl Seçmesi müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular, 3- 9 Eylül 2021 tarihleri arasında Elazığ'da yapılacak olan Genç Erkekler Bölge Şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler. İl şampiyonasında derece yapan ve Elazığ'daki bölge şampiyonasına katılma hakkını elde eden sporcular şöyle oldu:

"48 Kilo 1. Niyazi Özkan, 2. Kemal Sönmez, 57 Kilo 1.Yusuf Özgenel, 2. Ramazan Ali Demir, 60 Kilo 1.Berat Gönültaş, 63 Kilo 1.Yusuf Doruk, 2.Buğrahan Korkmaz, 67 Kilo 1.Miraç Dokcel, 74 Kilo 1.Çağatay Koçhan, 2.Fehmi Emir Yılmaz, 3.Ammar Muka, 75 Kilo 1.Fehmi Emir Yiğit, 2. Ahmet Emre Kuvar, 3.Muhammed Deda, 3.Yusuf Dağcı, 80 Kilo 1.Kağan Can Günay, 2.Muhsin Aslan, 86.Kilo 1.Tuncay Karadağ, 2.Yaşar Özer, 3.İbrahim Ethem Sarıbaş, 92 Kilo 1. Kadir Zetveli, +92 Kilo 1.Muhsin Berat Sönmez, 2.Miraç Emre Kaya." - MALATYA