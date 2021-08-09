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Yumruklar havada uçuştu! Şarkıcı Güllü kavgaya etti... - Son Dakika

Yumruklar havada uçuştu! Şarkıcı Güllü kavgaya etti...

09.08.2021 16:53
Yumruklar havada uçuştu! Şarkıcı Güllü kavgaya etti..., System.String[]

Magazin D'nin haberine göre Fethiye'nin Çalış semtinde kamp alanı işleten Güllü, 5 bin 200 lira olan kira bedelini aylardır ödemediği gerekçesiyle mal sahibi ile davalık oldu.

Magazin D'nin haberine göre Fethiye'nin Çalış semtinde kamp alanı işleten Güllü, 5 bin 200 lira olan kira bedelini aylardır ödemediği gerekçesiyle mal sahibi ile davalık oldu.

47 bin TL'yi bulan borç yüzünden Erdal Bolatcan ile önce davalık olan Güllü ardından kavga etti. Kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısıyla mekan sahibini darp eden Güllü gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri Güllü, kızı ve yardımcısını karakola götürdü. Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan mekan sahipleri Güllü ve beraberindekilerden şikayetçi oldu.

Yumruklar havada uçuştu! Şarkıcı Güllü kavgaya etti...

GÜLLÜ'NÜN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü değişimiyle gündem oldu. Mide ameliyatı olup zayıflayan Güllü'nün son hali çok konuşuldu.

Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Güllü 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

Başarılı geçen ameliyatın ardından 70 kilo veren ünlü şarkıcı değişimiyle herkesi şaşırttı. Yeni görüntüsüyle çok mutlu olduğunu belirten 46 yaşındaki şarkıcı, bu tarz operasyonlar öncesi herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ANNESİNİ TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI KAYBETTİ Güllü dört sene önce kaybettiği annesinin vefatı ile ilgili açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Kendisi de dahil olmak üzere annesinin hiçbir yakınına operasyon ile ilgili haber vermediğini söyleyen Güllü, operasyondan bir gün sonra annesinin vefat haberini sahneden yeni indiği sırada aldığını ifade etti.

Annesinin yalnızca şeker hastalığı olduğunu, onun dışında çok sağlıklı olduğunu söyleyen ve kötü bir operasyonun ardından hayatını kaybettiğini dile getiren Güllü, annesinin kilosu nedeniyle yürümekte zorlandığını ve kendilerinin izin vermeyeceğini bildiği için böyle bir operasyonu habersiz bir şekilde yaptırdığını anlattı.

Yumruklar havada uçuştu! Şarkıcı Güllü kavgaya etti...

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Fethiye, Güllü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yumruklar havada uçuştu! Şarkıcı Güllü kavgaya etti... - Son Dakika Magazin


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