yumruklu kavga - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, otomobill ve takside bulunan iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kapuz Mahallesi Uzunkum Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile takside bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Bir kişi aldığı darbelerle yere düştü. Bir süre yerde yatan kişiyi vatandaşlar kendine getirmeye çalıştı. Polisin gelmesiyle birlikte taraflar araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.