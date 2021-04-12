yumruklu kavga kamerada - Son Dakika

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 10 kişilik grubun refüjdeki taşlı ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde, Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli 10 kişilik grup, caddedeki refüjde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, taşlı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Gruptaki 2 kişi, birbirine yumruk atarken, bazılarının da yerden taş alıp, fırlattığı görüldü. Gruptaki birkaç kişinin de kavgayı ayırmaya çalışması, dikkat çekti. Kavga anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.