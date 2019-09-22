Yumuktepe Höyüğü'nde çevre temizliği yapıldı

Mersin'deki, milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Yumuktepe Höyüğü'nde temizlik çalışması yapıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farkındalık amacıyla, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında ilçenin tarihi mirası olan Yumuktepe Höyüğü'nde, temizlik çalışması yapıldı.

Etkinlik kapsamında, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve katılımcılar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında Müftü Deresi yamaçlarına çamurdan yapılmış tohum bombaları atıldı.

Daha sonra dünyada tarımın ilk yapıldığı yer olarak tanımlanan ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış Yumuktepe Höyüğü'ne geçildi.

Burada Yumuktepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, katılımcılara kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, ardından çevre temizliği yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yılmaz, kentin tarihi dokusunu korumaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Yumuktepe Höyüğü'nün ilçenin en önemli tarihi mirası olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, kent hayatının yarattığı zorluklar, stres, hareketsizlik nedeniyle yaşanan sağlık problemleri noktasında farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bugün hem bölgemiz hem de şehrimiz için tarihi bir miras olan Yumuktepe Höyüğü'nde temizlik çalışması yaptık. Benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Yumuktepe Höyüğü kültürel ve turizm açısından da çok önemli bir yer. Daha iyi işlenmesi, iş birliğiyle çalışılması ve tanıtılması gerekiyor. İnşallah bu çalışmalara biz de katılacağız ve elimizden gelen desteği vereceğiz."

Kazı Başkanı Caneva ise höyüğün 9 bin yıldır kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılma özelliğiyle dünya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.